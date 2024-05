Gli eventi collaterali alla mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano

Nel week end del 18 e 19 maggio prossimo, in concomitanza con la Giornata internazionale dei Musei e con la Notte europea dei Musei, la mostra diffusa “Livia e le altre raccontano - storie di donne, tra miti e leggende, alla scoperta del sud pontino” si animerà di un ricco calendario di appuntamenti tra visite guidate, performance di musica, arte, recitazione, esperienze sensoriali e molto altro.

L’organizzazione è a cura dell'Associazione #AmolamiaTerra Aps Ets in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei del Lazio, il Museo Archeologico Nazionale e Villa di Tiberio di Sperlonga, il Museo Nazionale di Formia, il Parco Archeologico di Minturnae, il Comune di Priverno, il Museo Archeologico di Priverno, il Comune di Fondi, il Museo Archeologico di Fondi, la mostra diffusa sarà visitabile fino al prossimo 2 giugno 2024.



La mostra diffusa è stata inserita dalla Provincia di Latina nel progetto "Via Appia Regina Viarum"; e ha anche il patrocinio di S.T.R.E.E.T.S (Science Technology Research for Ethical Engagement Translated in Society) - che a sua volta - lo ha inserito negli eventi di avvicinamento alla Notte Europea dei Ricercatori 2024.



Questi gli appuntamenti di sabato 18 maggio:



Alle 17.30 al Museo Archeologico di Priverno una originale visita guidata alla mostra accompagnata dall'esilarante performance dell'attrice Carmen Rota, intervallata dalla chitarra dal M. Reginaldo Falconi.



Alle 21.00 al Museo Nazionale di Formia, in contemporanea, letture di testi classici a cura di alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Alighieri di Formia-Ventotene.



Alle 21.30 al Museo Nazionale di Sperlonga dopo una divertente visita guidata alla mostra, suggestioni emotive con il duo pianistico M. Paola Pagano e M. Marianna Rossi e la performance live dell'artista Filomena Vezza.



Questi gli appuntamenti di domenica 19 maggio:



Alle 11.00 al Parco Archeologico di Minturnae l'originale visita guidata alla mostra sarà animata dalla performance live dell'artista Filomena Vezza e dall'incontro con la scrittrice Arianna Geronzi.



Alle 18.30 al Museo Archeologico di Fondi, una visita guidata esperienziale alla mostra con la partecipazione dell'esperta di Aromaterapia Antonella D'Onofrio a seguire il suggestivo concerto pianistico del duo pianistico M. Paola Pagano e M. Marianna Rossi e la performance live dell'artista Filomena Vezza.



Come ha dichiarato l’ideatrice della mostra diffusa “Livia e le altre raccontano”, l’imprenditrice e fashion designer Lisa Tibaldi Grassi: "È importante che i luoghi della cultura del nostro territorio siano sempre più al centro di attività creative, di contaminazioni artistiche che ne valorizzino la bellezza e la contemporaneità della loro narrazione; per questo, come associazione #AmolamiaTerra Aps Ets, siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei del Lazio e con i Musei Archeologici dei comuni di Priverno e Fondi. Questo è il primo dei tre week end, compreso quello di finissage della mostra, durante i quali diverse performance si alterneranno negli spazi museali. Come curatrice della mostra, direttore artistico degli eventi, ma soprattutto come persona, ringrazio di cuore gli artisti, scrittori, gli amici che prestano e presteranno la loro opera a titolo gratuito per il piacere di condividere questo progetto insieme."

Tutti gli eventi saranno con ingresso libero e gratuito, fatto salvo, ove richiesto, il costo standard dell'ingresso ai Musei.



Photo credits: Enrico Duratorre