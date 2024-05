Livia e le altre raccontano: gli eventi del finissage del 1 e 2 giugno 2024

Terminerà il prossimo 2 giugno la mostra “Livia e le altre raccontano”, esposizione diffusa in contemporanea in cinque musei archeologici del sud pontino, per raccontare storie di donne antiche, estremamente moderne, attraverso installazioni sartoriali distribuite in veri e propri scrigni di assoluta bellezza quali sono i Musei Archeologici di Fondi, Formia, Minturno, Priverno e Sperlonga.

Un’esposizione originale nel suo concept e nella sua narrazione che ha stimolato un viaggio fisico e virtuale alla scoperta di un territorio meraviglioso, che anche per questo ultimo week-end di programmazione, il primo del mese di giugno, annovera eventi da non perdere.

Dalle visite guidate animate dalla leggerezza dei racconti, all'incontro con la scrittrice di romanzi storici bestsellers Antonella Prenner, dalle experience sensoriali con le arpe celtiche del duo Sinetempore Harp Attack, dalle essenze dell'aromaterapeuta Antonella D'Onofrio, alla musica live chitarra e voce del M. Tullio Taffuri e Carmen Chirico, alla partecipazione straordinaria del giovane poeta e content creator Davide Avolio, seguitissimo sui social per il suo modo fresco ma intenso di far amare la poesia a un pubblico giovane.

"Stiamo giungendo al termine di questo meraviglioso viaggio" ha dichiarato Lisa Tibaldi Grassi Presidente dell'Associazione #AmolamiaTerra Aps Ets promotrice dell'iniziativa, "un viaggio lungo, faticoso, complesso, ma ricco di bellezza, di storia, di cultura, di amicizia. Un anno di lavoro, 5 Musei Archeologici tre nazionali e due civici di Comuni diversi, 24 patrocini istituzionali, a oggi, oltre 15.000 visitatori, un interesse mediatico importante con oltre 90 uscite tra stampa locale, regionale e nazionale e servizi radiofonici e televisivi, circa 30 eventi, oltre 20 artisti coinvolti, nella maggior parte eccellenze del territorio che hanno voluto portare la propria arte a coronamento di un evento amato e condiviso. Chiudiamo nel fine settimana con un calendario di iniziative tra sabato e domenica, importante, variegato, ma sempre leggero ed emozionale, come è stata tutta la narrazione fino a qui. Abbiamo cercato di coinvolgere i giovani alla fruizione di questi scrigni di bellezza che sono i Musei attraverso incontri con le scuole, le performance della giovane cantautrice Camilla Pandozzi della settimana scorsa e, soprattutto, attraverso la presenza del giovane poeta e content creator Davide Avolio che animerà la chiusura della manifestazione".



Questo il dettaglio degli eventi programmati per il 1 e 2 giugno 2024:

SABATO 1 GIUGNO 2024



h.11,00 Parco Archeologico di Minturnae

Visita guidata animata della mostra

Incontro e letture col giovane poeta e content creator Davide Avolio



h.17,00 Museo Archeologico di Priverno

Incontro e letture col giovane poeta e content creator Davide Avolio



h.19,00 Museo Archeologico di Fondi

Visita guidata animata della mostra

Experience sensoriale con arpa celtica del duo Sinetempore Harp Attack

Incontro e letture col giovane poeta e content creator Davide Avolio



DOMENICA 2 GIUGNO 2024



h.11,00 Museo Archeologico di Sperlonga

Visita guidata animata della mostra

Incontro e letture col giovane poeta e content creator Davide Avolio

Performance live Chitarra e voce M.Tullio Taffuri e Carmen Chirico



h.18,00 Museo Archeologico di Priverno

Visita guidata animata della mostra e del museo

Incontro con la scrittrice di bestseller Antonella Prenner

Experience sensoriale a cura dell'aromaterapeuta Antonella D'Onofrio



Tutti gli eventi saranno gratuiti, fatto salvo il biglietto di accesso alle aree museali laddove previsto.



Photo credits: Loretta Cester