Al Circolo Cittadino Salvatore D’Incertopadre presenta “Lo rifarei ancora”

Sarà presentato mercoledì 22 novembre alle ore 17.30 nella sala del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina il nuovo libro di Salvatore D’Incertopadre “Lo Rifarei Ancora”, edito dalla casa editrice Aletti (pag. 188 – € 16), dedicato alle donne che amano troppo, a quelle che per amore diventano succubi di un uomo fino a sopportarne le violenze.

“Lo Rifarei Ancora”, racconta la storia di Angela del suo amore per Stefano, l’amicizia di Aida e dei ritrovati rapporti con una famiglia troppo ingombrante e molto “assente”. La maggior parte del racconto si snoda in una cella del settore femminile del carcere romano di Rebibbia, ma come sempre accade nei romanzi di Salvatore D’Incertopadre si viaggia fra i vicoli e le piazze di una Roma degli anni ‘90 e una Napoli dei nostri giorni. Non mancano nemmeno i riferimenti alla vita sindacale e alle condizioni dei lavoratori, entriamo in punta dei piedi nella CGIL degli anni ’90 fino a quando, Sergio Cofferati, alla fine del suo mandato, portò tre milioni di lavoratori al Circo Massimo per protestare contro l'abolizione dell'articolo 18.

“Lo Rifarei Ancora” mette sotto la lente d’ingrandimento l’amore malato, la violenza domestica, la caduta di autostima e la ricaduta delle liti sui figli. A raccontare il mondo di Angela, Aida, Camilla, Stefano, Alberto, Efisia e quanti altri che, a vario titolo ruotano intorno al racconto, oltre all’autore ci saranno la Psicologa-psicoterapeuta Cristina Pansera, la giornalista Cora Craus che ha curato la prefazione del volume e la giornalista Dina Tomezzoli.

L’appuntamento

È per mercoledì 22 novembre alle ore 17.30 nella sala del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina L’ingresso è libero e gratuito.