A Latina i Lotus omaggiano Elisa

Per tutti gli amanti della grandissima Elisa, cantautrice triestina, arriva a Latina un live da non perdere con i Lotus.

Un concerto per ripercorrere i più grandi successi della sua carriera, dai brani in inglese a quelli in italiano, dai duetti celebri alla sua grande voce.

L’appuntamento

È per domenica 23 luglio presso Acquolina, locale posto presso il Centro Commerciale Orologio a Latina. Per maggiori informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 3533156076