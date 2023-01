Il Luca Filastro Bouncing Four apre la nuova rassegna della 52nd Jazz

Torna per la sua edizione invernale la rassegna di concerti jazz organizzata dalla 52nd Jazz, formata da Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e Nicola Borrelli.

La rassegna, che ha riscosso grande successo questa estate presso il giardino di Ninfa, proseguirà i concerti di grandi autori e interpreti del jazz contemporaneo spostandosi presso il Geena di Latina (ex Lavori in Corso) fino al mese di aprile.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 8 gennaio alle ore 18.00, ad esibirsi il Luca Filastro Bouncing Four con un repertorio di brani che riecheggiano le sonorità di grandi artisti come Nat King Cole, Count Basie, Oscar Peterson e Lester Young.

Sul palco Luca Filastro al piano, Gino Cardamone alla chitarra, Giuseppe Talone al basso ed Emanuele Zappia alla batteria, che sposano l’amore per la tradizione jazzistica con una particolare originalità stilistica.

Luca Filastro, pianista e compositore, è considerato fra i massimi esponenti dello stile Stride Piano, inizia a studiare musica a soli 5 anni, diplomandosi in pianoforte all'età di 19 anni. Il suo senso dello swing, del blues e dell'improvvisazione lo caratterizzano tanto da portarlo in giro per il mondo dove si è esibito accanto a grandi artisti internazionali. Del 2015 il suo primo disco "Handful Of Keys".

Come è accaduto la scorsa estate, anche questi appuntamenti musicali saranno abbinati a mostre d’arte contemporanea organizzate in collaborazione con il MAD, Museo d’Arte Diffusa, di Fabio D’Achille. In occasione del concerto del Luca Filastro Bouncing Four sarà inaugurata la mostra di Mauro De Martino che sarà visitabile per tutto il mese di gennaio.

In esposizione una serie di acrilici su legno tratti dall’ultima produzione dell’artista che coniuga musica e arte con naturalezza, infatti disegna, incide, dipinge, compone, riprende, fotografa, assembla, proietta e vive l’arte a tuttotondo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 8 gennaio alle ore 18.00. Sarà possibile prenotare il proprio posto e ricevere maggiori informazioni contattando il numero whatsapp 350 1843609 o consultando il sito della 52nd Jazz.