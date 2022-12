Luci a San Michele: Cori festeggia durante il ponte dell’Immacolata

Torna per la sua terza edizione la manifestazione Luci a San Michele, organizzata dal Comitato Voci di Quartiere che vedrà durante il ponte dell’Immacolata accendere le luminarie dello storico e caratteristico quartiere medievale di San Michele nel cuore della Città di Cori.

La manifestazione avrà inizio nel pomeriggio dell’8 dicembre e proseguirà nel fine settimana. Lungo le stradine e nelle vecchie cantine e botteghe sarà allestito il mercatino di Natale. Sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici del territorio: dall’olio EVO di ultima spremitura (Aziende: Tenute Filippi, Cioeta, La Contea), allo Zafferano di Cori di Quinto Marafini, al Miele di Ape Strabilia, alle produzioni dei gran lieviti di Natale della pasticceria Maciste, ai formaggi e arrosticini dell’azienda Giordani, al gelato di Babbo Natale del bar Ciquita, ai salumi della macelleria De Cave.

Non mancheranno le iniziative per i più piccini come le letture per bambini e laboratori con la libreria Anacleto e l’associazione Polygonal. E poi tanta musica e performance di Danza Matisse, Condominio dell’Arte, Tommaso Guernacci e Matias Speranza, Giacco Gioielli.

La giornata di domenica inizierà con la visita guidata, a cura dell’associazione Arcadia APS, alla scoperta della storia pluri-millenaria del quartiere.

Giovedì 8 dicembre

15,30 Tavola rotonda “L’anima dei centri storici”

16,45 Accensione delle luminarie

17,00 Arriva Babbo Natale

18,00 Le onde band in concerto, con Matias Speranza

Sabato 10 dicembre

9,00 Degustazione dei Gran lieviti della pasticceria Maciste

10,00 Letture ad Alta Voce

10,00 “Miele e…” laboratorio per adulti di APE Strabilia

12,00 Gelato di Babbo Natale del bar Ciquita

16,00 Racconto di una stella, Scuola danza Matisse

17,00 “Miele e…” laboratorio per bambini di APE Strabilia

18,00 Canzoni per la ripartenza, Tommaso Guernacci

Domenica 11 dicembre

9,00 degustazione dei Gran lieviti, pasticceria Maciste

10,00 premiazione delle scuole

10,30 San Michele: storia di un quartiere dall’età romana all’età moderna, Arcadia APS

11,00 Sorpresa! Ecco i libri, attività per bambini 3-6 anni APS Polygonal

16,00 Nel regno animale, Giacco gioielli

17,30 Bruschettiamo, degustazione Tenute Filippi

18,30 Note di Natale, Condomini dell’Arte