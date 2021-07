Ludus: la mostra fotografica al Quartiere Nicolosi

Un gessetto, un pavimento, qualche sassolino e un gruppetto di bambini pronti a passare insieme una estate: quanti di noi hanno ricordi di questo tipo della loro infanzia? Quanti a Latina ricordano la loro giovinezza al Quartiere Nicolosi?

Oggi la realtà è un po’ diversa, da cuore pulsante della città è diventato un quartiere dove regnano povertà, isolamento ed emarginazione. Da anni però ci sono in campo tante forze che vogliono ridare dignità e valore storico al primo quartiere “popolare” di Latina.

In questo contesto si inseriscono le attività dell’Associazione Culturale Passepartout, dall’Associazione Viridarium immortalate dagli scatti di Paolo Petrignani e ora esposte nella mostra fotografica LUDUS una Storia di IntegraAzione promossa dall'Ater della Provincia di Latina e dalla Regione Lazio.

“Ludus prende corpo nella calda estate del 2012 – si legge in una nota degli organizzatori – quando per i bambini delle case popolari non sono previsti né colonie marine né campi estivi in montagna. La piazzetta del Quartiere Nicolosi, su cui affaccia la sede di Passepartout, gli stessi locali, gli spazi verdi intorno diventano laboriosi luoghi movimentati sia dai bambini del quartiere che da quelli di altre zone di Latina richiamati dalle attività proposte. I pomeriggi estivi si animano con ricche attività laboratoriali nelle quali l’impegno personale di ogni bambino viene speso nella condivisione con il gruppo. Attività educative a tutto campo, con il recupero delle materie prime, prendendo esempio dalla Natura che non produce rifiuti … I preziosi scatti di Paolo Petrignani raccontano l’esperienza sociale di Ludus, un progetto di qualità indirizzato all’infanzia delle case popolari dove “popolare” torna ad aderire profondamente, senza deviazioni, al suo significato quale aggettivo: di popolo”.

La mostra sarà inaugurata venerdì 9 luglio alle ore 17.30 nella storica piazzetta del Quartiere Nicolosi alla presenza di Massimiliano Valeriani - Assessore all’Urbanistica, Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio; Marco Fioravante - Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ater della Provincia di Latina; Lorella De Meis - Dottoressa in Scienze dell’Educazione, Presidente dell’Associazione Viridarium; Paolo Petrignani - Fotografo documentarista, autore delle foto della Mostra Ludus.

Ludus sarà aperta dal giovedì alle domenica dalle 17 alle 20 fino al 5 settembre. Chiusa solo nei giorni del 14 e 15 agosto. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 8929030.

