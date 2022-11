I Luoghi della Francigena: escursioni tra Fondi e Monte San Biagio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un altro imperdibile appuntamento organizzato dalla DMO (Destination Management Organization) Francigena del Sud Lazio, per promuovere gli antichi percorsi che da tutta Europa portavano a Roma.

Sabato 5 novembre si terrà un’escursione lungo il tratto di Francigena del Sud che unisce Fondi e Monte San Biagio: un percorso alla scoperta di luoghi ricchi di storia e bellezze naturalistiche protette dal Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Le visite guidate permetteranno di approfondire la conoscenza di luoghi che custodiscono una storia millenaria troppo spesso ignorata.

L’appuntamento

È dunque per sabato 5 novembre, il punto di ritrovo è intorno alle 8 in piazza Unità d’Italia a Fondi. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 320 61 96 535 e l’indirizzo email segreteria@dmofrancigenasudlazio.it

Il programma

8:15 - arrivo Piazza Unità d’Italia, accoglienza dell’Amministrazione presso il Gazebo della DMO Francigena nel Sud Lazio, e possibilità di visitare il Castello Caetani

9:00 - Trasferimento in bus per la "portella" di Monte San Biagio

9:30 - Visita alla "portella" di Monte San Biagio

10:00 - Partenza percorso di 10 km con guida del parco ausoni e lago di fondi fino all’omonimo lago

12:00 - arrivo presso pontile panoramico sul Lago di Fondi con aperitivo offerto dalla cooperativa dei pescatori del lago di Fondi

13:00 - trasferimento a Fondi e pranzo al sacco presso Gazebo della DMO

15:00 - Visita Guidata alla Fondi Nascosta, la presenza Ebraica e le chiese fondane 16:30 saluti e chiusura