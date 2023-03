I Luoghi della Francigena: alla scoperta di Fossanova e Priverno

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento alla scoperta dei borghi e dei luoghi più suggestivi lungo la Via Francigena del Sud che fa tappa per tanti Comuni pontini: domenica 12 marzo sarà la volta di Priverno con il tratto che collega il centro storico all’Abbazia di Fossanova.

Organizzata come sempre dall’Associazione Via Francigena del Sud nel Lazio, stavolta in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Priverno, quella di domenica sarà una passeggiata ricca di storia, arte e bellezze naturali, che culminerà nella celebrazione delle eccellenze enogastronomiche locali con la Sagra Falia e Broccoletti nel centro storico di Priverno.

L’escursione prevede una visita guidata al Borgo medievale di Fossanova e alla sua abbazia, il cammino lungo il fiume Amaseno e poi l’arrivo in centro a Priverno dove si terrà una visita alla cattedrale e alla reliquia di San Tommaso D’Aquino.

La località è facilmente raggiungibile in treno da Latina, Roma e Napoli poiché la stazione è ben collegata con un servizio di navetta pubblica.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 marzo a partire dalle 8.30, per ricevere maggiori informazioni ed effettuare prenotazioni sono a disposizione l’indirizzo email segreteria@dmofrancigenasudlazio.it e il numero 320 61 96 535 (anche Whatsapp).

Il programma della giornata

ore 8.23 - 8.34: arrivo, nella stazione FS di Priverno Fossanova, dei treni da Napoli Centrale e da Roma Termini

ore 8.40: inizio cammino verso l’Abbazia di Fossanova

ore 9.40: arrivo nel Borgo di Fossanova, visita guidata dell’Abbazia e al borgo.

ore 10.40: inizio cammino verso Priverno, lungo il fiume Amaseno.

ore 12.40: arrivo nella città, visita della Cattedrale e della cappella con la reliquia di San Tommaso D’Aquino

ore 13.00: pranzo € 15.00 (con prodotti tipici locali)

ore 14.30: cammino urbano con visita agli affreschi della chiesa di San Giovanni Evangelista e partecipazione alla sagra “Broccoletti e Falia”

ore 16:45: transfert con la navetta servizio pubblico alla stazione di Priverno-Fossanova

ore 17.24: partenza del treno in direzione Roma

ore 17.35: partenza del treno in direzione Napoli