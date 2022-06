"Ma che te ridi?!" Valentina Persia in scena a Campodimele

La casa di produzione On Broadway presenta Valentina Persia con il suo spettacolo "Ma che te ridi?!".

Il primo di una serie di appuntamenti che vede protagonisti vari artisti del mondo della teatro e della televisione.

Arrivata alla fatidica… ma bellissima età di cinquanta (a quaranta non si lamentava) Valentina tira le somme del vissuto con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio… si ride... si balla… si canta... si riflette e perchè no... ci si spoglia... hai visto mai che: se cinquanta mi da tanto... mi sistemo e me ne vanto!!!

Un viaggio nei cinquant’anni del vissuto dell’artista, 30 dei quali trascorsi sul palcoscenico, che nonostante tutto non ha mai perso la voglia di ridere e far sorridere gli altri senza far mancare allo spettatore il richiamo del suo esordio televisivo e teatrale tra: imitazioni, barzellette canzoni e momenti d'intimità!



L'evento è patrocinato dal comune di Campodimele e organizzato in collaborazione con Giurges e in partnership con Radio Show Italia e Vivaticket.

L'appuntamento

È per sabato 9 luglio presso l'Anfiteatro di Campodimele.