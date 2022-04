MAD Donna: la 15° edizione approda al MADXI di Latina

Orario non disponibile

Quando Dal 02/04/2022 al 30/04/2022 da domani Orario non disponibile

Approda a Latina la 15° edizione di MAD Donna che si è tenuta il mese scorso a Sabaudia. La mostra, dal tema NoViolence NoVirus NoWar, come ogni anno, nasce per porre l’attenzione non solo sull’arte al femminile ma su una serie di tematiche che sono purtroppo sempre di grande attualità: la violenza di genere, il femminicidio, le pari delle opportunità sempre solo sulla carta.

Quest’anno tali tematiche si caricano di ulteriore dolore, paura e sofferenza con il perseverare della pandemia e lo scoppio della guerra nell’Europa dell’Est. Le partecipanti sono state chiamate a riflettere su questi temi e a condividere le loro opinioni, le loro emozioni, il loro vissuto attraverso l’arte.

Dunque l’esposizione da Sabaudia si sposta al MADXI Museo Contemporaneo per un nuovo allestimento, impreziosito anche dal catalogo presentato proprio in chiusura dell’altra mostra.

Ben 24 sono le artiste partecipanti in un turbine di stili, tecniche e approcci diversi in una mostra a cura di Fabio D’Achille, realizzata con il sostegno della FIDAPA di Sabaudia, dal Soroptimist International Club di Latina e dal Museo Contemporaneo MadXI.

La mostra sarà inaugurata sabato 2 aprile alle ore 16.00, durante il vernissage si potrà assistere anche alla performance Change of Skin di Stefania Romagna arricchita dalla musica dal vivo di Marco Federici.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 aprile.