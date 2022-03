MAD Donna 2022: la 15° edizione a Sabaudia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna un appuntamento ormai consueto a Sabaudia: la collettiva MAD Donna, giunta alla sua 15esima edizione.

Un importante traguardo per questa rassegna d’arte contemporanea al femminile che giunge in un periodo storico davvero complesso, dopo due anni di pandemia e con una guerra che diventa più violenta e pericolosa ogni giorno di più.

E se la Festa della Donna ogni anno porta con sé l’importante dibattito sulla parità delle opportunità, dei diritti, sulla lotta contro la violenza sulle donne, il femminicidio e le problematiche che purtroppo ancora nel 2022 bisogna affrontare, la pandemia e ora la guerra amplificano le paure, le preoccupazioni, il dolore. Su questi temi oltre venti artiste sono state chiamate a riflettere e a declinare attraverso tecniche diverse i loro sentimenti, i loro pensieri e le loro emozioni nell'edizione di quest'anno dal titolo No Violence, No Virus, No War.

Ne viene fuori un’esposizione originale e variegata, a cura di Fabio D’Achille sostenuta dalla FIDAPA di Sabaudia, dal Soroptimist International Club di Latina e dal Museo Contemporaneo MadXI.

La mostra, che come è ormai tradizione, sarà ospitata a Sabaudia nello spazio espositivo della Biblioteca Comunale Feliciano Iannella a Palazzo Angiolo Mazzoni, ex palazzo delle Poste. L’inaugurazione si terrà ovviamente martedì 8 marzo, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 25 marzo.

L’inaugurazione che si svolgerà in presenza alle ore 16.30, vedrà la partecipazione delle artiste, del curatore Fabio D’Achille e di Letizia De Magistris, Presidentessa della FIDAPA di Sabaudia.

Le artiste partecipanti: Paola Acciarino, pittura, Roberta Bartolomucci, pittura, Stefania Beltrami, raku, Giu Bocconcello, scultura, Natasha Bozharova, scultura, Germana Brizio, disegno, Angela Cacciotti, pittura, Jamila Campagna, fotografia, Giovanna Campoli, pittura, Erika Capobianco, pittura, Violetta Carpino, pittura e disegno, Antonella Catini, pittura, Alessandra Chicarella, pittura e libri d’artista, Collettivo L’albero delle farfalle 2020, libri d’artista, Laura Criscuolo, pittura, Sara De Angelis, pittura e disegno, Marta Mangiapelo, digital painting – Manga, Elisabetta Marangon, fotografia e video, Roberta Modena, pittura e collage, Ljdia Musso, fotografia, Stefania Romagna, disegno, performance e installazioni, Silvia Rosa, pittura, Daisy Triolo, pittura e installazioni, Piera Vertecchi, pittura.