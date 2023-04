Mad Donna …che Swing: a Latina il festival dello swing

Prezzo non disponibile

Dal 14/04/2023 al 16/04/2023

In occasione dell’International Jazz Day, indetto dall’UNESCO e che si tiene a fine aprile, il MaDXI Museo Contemporaneo di Latina ospiterà, in concomitanza con l’inaugurazione di MAD Donna 2023, la collettiva tutta al femminile a cura di Fabio D’Achille, Mad Donna …che Swing, festival dello swing organizzato in collaborazione con l’Associazione Swing & Smile.

Da venerdì 14 a domenica 16 ci si tufferà nei ruggenti anni Venti, Trenta e Quaranta e attraverso una ricca rassegna culturale ci si potrà immergere nell’arte, la musica e la danza di quel periodo, facendo una particolare attenzione alle figure femminili di spicco di quegli anni.

Nel corso della tre giorni si terranno seminari di danza swing dedicati a chi non conosce ancora questa danza e vorrebbe iniziare a praticarla; ben due conferenze sulla storia dello swing a cura di Bunny Donowitz, la prima incentrata sugli esordi di quell'epoca, sugli sviluppi, i momenti clou, i ballerini più importanti e i musicisti più conosciuti, i suoi personaggi. La seconda, una o meglio più storie tutte “al femminile”. Si terrà inoltre un approfondimento sulla postura nella danza dello swing a cura del prof. Giuseppe Di Cesare e ovviamente musica dal vivo con il concerto dei “The Beauty & the Beasts Swing Sextet” (Eva Paolucci – Voce, Nicola Tariello – Tromba, Giorgio Cuscito – Sax, Daniele Corvasce – Chitarra, Giuseppe Talone – Contrabasso, Marco Rovinelli – Batteria), dj set a tema, dimostrazioni di danza e inoltre degustazioni di oli e vini locali.

Tre giorni di divertimento e approfondimento tutti da gustare.

Il programma della rassegna:

VENERDÌ 14 APRILE

• 18:00 - 20:00 MAD DONNA 2023

inaugurazione esposizione collettiva al MadXI (ingresso libero & degustazione gratuita) oli evo Capol e i vini dell’Azienda Casale del Giglio

SABATO 15 APRILE

• 11:00 - 12:00 Seminario Di Boogie Woogie con Livio & Veriana della scuola Feel That Swing di Roma

• 12:00 -13:00 Seminario Di Aerials & Lifts Con Livio & Veriana

• 13:00 - 15:00 mostre artistiche

• 15:00 - 16:00 conferenza sulla posturologia nella danza swing a cura del prof. Giuseppe Di Cesare

• 16:00 - 17:00 seminario sul rock & roll con Patty & Livio della scuola Rocking Boogie di Roma

• 17:00 - 18:00 seminario sul charleston (a coppia) con Davide & Valeria della scuola Savoy Swing Italy di Roma

• 18:00 - 19:00 seminario sul vintage jazz (in solo) con Francesca De Vita della scuola Savoy Swing Italy di Roma

• 19:00 - 20:00 seminario sulla danza blues con Leonardo Ost della scuola Swing&Smile del litorale

• 21:00 - 22:00 conferenza sulla storia dello swing a cura di Bunny Donowitz

• 22:00 - 23:00 1° set concerto "The Beauty & The Beasts Swing Sextet"

• 23:00 - 23:30 dj set swing Bunny + Show Degli Insegnanti

• 23:30 - 00:30 2° set concerto

• 00:30 - 01:00 dj set swing Bunny & Chiusura

DOMENICA 16 APRILE

• 11:00 - 12:00 seminario sul lindy hop (a coppie) con Serena "Nenè" & Sara della scuola Swing&Smile del litorale

• 13:30 - 14:30 2° conferenza sulla storia dello swing tutta al femminile

• 14:30 - 15:30 seminario sul burlesque & portamento con Alinda Mirón della scuola Swing&Smile del litorale laziale

• 15:30 - 16:30 seminario sul charleston anni '20 con Alinda Mirón

• 17:30 - 20:00 aperitivo/apericena con dj set da parte di Serena "Nenè" al centro culturale SOTTOSCALA9

Per partecipare:

1) Entrata al museo e alle esposizioni per sabato e domenica + Concerto & Dj Set del Sabato + 2 Conferenze sullo SWING e 1 sulla postura nella danza

contributo 20€ prenotazione compilando il form al seguente link

2) Tutto della 1° opzione + l'accesso a qualsiasi seminario di danza durante Sabato & Domenica previa prenotazione da effettuare al seguente link, fino a esaurimento posti, contributo 35€

3) Partecipare a qualsiasi delle attività del museo di DOMENICA 16, riempendo comunque il formulario a questo link

CONTRIBUTO 15€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE PER POTER PARTECIPARE AL FESTIVAL

mandando un messaggio WhatsApp al 333 711 9463

CONVENZIONE RISTORANTE "TRATTORIA ANTICHI SAPORI" ad 1 km dal MADXI sia per il PRANZO di Sabato & Domenica che per la CENA di Sabato.