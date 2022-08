Marco Lo Russo in concerto a Ponza

Prosegue la rassegna Ponza Estate 2022 e lo fa con il Made in Italy concerts, un’esibizione da solita del fisarmonicista e compositore Marco Lo Russo.

Il Made in Italy Concerts è un progetto dell’Associazione Marco Lo Russo Music Center APS che dal 2019 ha come obiettivo valorizzare l’italianità e le sue bellezze attraverso la musica. Marco Lo Russo, spaziando dalla musica classica contemporanea a composizioni originali dello stesso, da colonne sonore a canzoni d’autore italiane, proporrà al pubblico di Ponza brani appositamente arrangiati.

Dopo aver portato questo concerto in Messico, Cuba, in Usa, Asia e Africa, passando per diverse città europee, Marco Lo Russo torna a casa per esibirsi in una delle località più suggestive della provincia pontina: la Caletta del Porto di Ponza.

Originario di Latina, cresciuto a Sermoneta, Marco Lo Russo alias Rouge, già fisarmonicista del Premio Oscar Nicola Piovani, compositore della colonna sonora del film La Vita è Bella di e con Roberto Benigni, concertista di fama internazionale, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, producer, musicologo, nonché titolare della cattedra di Orchestrazione e Concertazione Jazz e docente di Storia del Jazz presso Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, è considerato tra i musicisti italiani contemporanei più rappresentativi della nuova generazione.

L’appuntamento

È per venerdì 26 agosto alle ore 21.30 presso la Caletta del Porto di Ponza. L’ingresso è gratuito.