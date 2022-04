Maestri, Guitti e Zanzare: Carla Zanchetta racconta la storia della palude prima della bonifica

Cosa succedeva ai limiti della palude pontina prima della bonifica? Chi viveva lì? Quali condizioni di vita offriva un luogo così malsano e pericoloso? Chi ha cercato di migliorare la situazione aiutando gli autoctoni.

Carla Zanchetta con il libro Maestri, guitti e zanzare, edito da Atlantide Editore, ha cercato di raccontare la storia di tanti uomini e donne che hanno vissuto e lavorato ai margini delle paludi pontine prima della bonifica integrale nel decennio che va dal 1923 al 1933.

Gli abitanti della palude conducevano vite miserevoli, vivendo, ammalandosi e morendo in condizioni inimmaginabili, una situazione inaccettabile che nei primi del Novecento fu denunciata da Anna Fraentzel, infermiera e moglie del medico malariologo Angelo Celli, nel corso di una riunione della Sezione romana dell’Unione Femminile Nazionale.

Il primo passo per migliorare la situazione era l’alfabetizzazione di queste popolazioni, Carla Zanchetta ha raccontato la storia di “donne e uomini illuminati che, come scrive l’Autrice, si dedicarono generosamente per diffondere la “luce dell’alfabeto”, e gli abitanti delle Paludi, che pur tra la rassegnazione e l’iniziale diffidenza, lasciarono che quella “luce” trapelasse nella loro vita”.

I maestri e le maestre che vennero in terra portina, nomi più o meno noti tra i quali ci furono Giovanni Cena, Sibilla Aleramo, Duilio Cambellotti, Alessandro Marcucci, Angelo Celli, Anna Fraentzel stessa, cercarono di accendere la luce della speranza in queste popolazioni.

L'autrice, attingendo a fatti, descrizioni di luoghi e situazioni, racconta in Maestri, guitti e zanzare il clima del tempo: un viaggio tra gli uomini della Palude prima della bonifica. Carla Zanchetta, già autrice di “Terra Pontina. Podere 599” storia di una famiglia colonica veneta sempre edita da Atlantide, continua a raccontare la storia della nostra terra con dedizione.

