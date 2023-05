Il Maggio dei Libri: oltre 15 appuntamenti sui Monti Lepini

Torna il Maggio dei Libri e con esso le tante iniziative per promuovere la lettura, tra questi c’è la rassegna organizzata dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura e il Sistema Territoriale Biblioteche dei Monti Lepini, e con il patrocinio del Ministero per la Cultura.

Saranno ben 15 gli appuntamenti che si terranno dal 10 maggio al 4 giugno all’interno della rassegna Il Territorio si Racconta, in vari comuni della provincia pontina e non solo: Segni, Montelanico, Cori, Sermoneta, Priverno, Norma, Gorga, Bassiano, Cisterna di Latina, Carpineto Romano, Maenza, Gavignano, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Pontinia.

Incontri con autori, approfondimenti, presentazioni di libri, che contribuiranno a raccontare il territorio, la sua storia, i suoi luoghi, le sue tradizioni, le persone. La direzione artistica della manifestazione è affidata allo scrittore pontino Antonio Scarsella.

Gli incontri, che si terranno per lo più in luoghi della cultura, sono a ingresso libero.

Il programma della manifestazione

SEGNI

mercoledì 10 maggio

ore 18:00 Biblioteca comunale

Chaterina la Schiava che Partorì il Genio

di Eros Ciotti, Ed. Metropoli's

MONTELANICO

giovedì 11 maggio

ore 18:00 Sala Consiliare

L'Edelweiss. La Stella delle Alpi

di Piero Cascioli, Annales Edizioni

CORI, Giulianello

venerdì 12 maggio

ore 09:00 Scuola Primaria I.C Chiominto

La leggenda della Bella Ninfa

di Beatrice Cappelletti, Ed. Sintagma

SERMONETA

venerdì 12 maggio

ore 18:00 Libreria Punto Einaudi

Il Guardiano della Soglia. Il Segreto della Commanderia

Mauro D'Arcangeli, Ed. Atlantide

PRIVERNO

sabato 13 maggio

ore 10:00 Biblioteca Comunale

Non è il mio tempo

di Graziella di Mambro, Ed. All Around

NORMA

sabato 13 maggio

ore 18:00 Sala Conferenze - Museo Archeologico

Ercole e la Fondazione di Norba

di Alessandra Corvi, Ed. Ulisse – Metropolis

GORGA

giovedì 18 maggio

ore 14:30 Scuola Primaria Turati Le Favole

Le favole del Gufo

di Rosella Tacconi, Ed. Atlantide

BASSIANO

mercoledì 24 maggio

ore 18:00 Biblioteca Comunale

Sezze alla fine dello stato pontificio (1855-1871) – Il brigantaggio postunitario nelle paludi pontine e sui Lepini

Di Giancarlo Onorati, Ed. Semata

CISTERNA DI LATINA

Giovedì 25 maggio

Ore 18.00 Sala delle Statue - Palazzo Comunale

Il canto della mia terra

Ulisse.net, Metropoli’s/Sintagma

CARPINETO ROMANO

venerdì 26 maggio

ore 18:00 Biblioteca Comunale

Il Cammino di Gioacchino

di Ass. Cammino e Ulisse.net Metropoli's / Sintagma

MAENZA

sabato 27 maggio

ore 11:00 Aula Consiliare

Angelus Pacis

di Jeph Anelli, Ed. Porto Seguro Editore

GAVIGNANO

sabato 27 maggio

ore 17:00 Museo della civiltà contadina

Il Sapore del Sale

di Giovanni Pacella,

Ed. Ulisse - Metropolis

Come Acqua Amara

di Lucia Fusco Ed. Sintagma

ROCCAGORGA

martedì 30 maggio

ore 18:00 Biblioteca Comunale

Le Storie non volano

di Roberto Campagna, Ed. Croce

ROCCASECCA DEI VOLSCI

giovedì 1 giugno

ore 18:00 Sala Consiliare

L'acquedotto romano di San Lorenzo

Da Amaseno a Terracina

di Giuseppe Papi, Ed. Selene

PONTINIA

domenica 4 giugno

ore 18:00 Sala Consiliare

Il Canto della mia terra

Ulisse.net

Metropoli's / Sintagma