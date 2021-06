Maggio Sermonetano: tornano gli eventi dal vivo per la 26° edizione

Orario non disponibile

Con il progressivo miglioramento della situazione sanitaria, tornano gli eventi dal vivo all’aperto e dunque torna ad allietare i fine settimana dello splendido borgo medievale di Sermoneta anche il Maggio Sermonetano che si terrà quest’anno dal 6 al 27 giugno.

La manifestazione, giunta alla sua XXVI edizione, porta tra le piazze e i vicoli dello splendido comune lepino: musica, spettacolo, arte e letture. Nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, si tornerà a fare festa con una serie di appuntamenti che la domenica inizieranno già dal mattino per proseguire tutto il giorno. Più altri appuntamenti il venerdì o il sabato.

Una manifestazione amata che ormai è una tradizione sancita a Sermoneta che richiama visitatori da tutta la provincia e che finalmente torna dal vivo.

Il programma del Maggio Sermonetano

Domenica 6 giugno

ore 10.30- 20.00 Apertura spazi espositivi

piazza Santa Maria: fotografia Matteo Cassoni, Mardavig Namsetchi

piazza del Comune:

"Ricordi" personale di fotografia a cura di Dante De Santis

"Legomanzia"- lego gioco serio, esposizione lego e sculture a cura di Gian Paolo Renzi

via Pantanell: "Africa penisola arabica India” personale di fotografia a cura di Bruno Tamiozzo

porta Annibaldi: "piccoli paesaggi” Francesco Petrianni pittura

cortile del palazzo Comunale: "di tela e pietra" personale di pittura di Alex cem Duprè

ore 16.30 Spettacoli In strada

piazza Santa Maria: "Onomatopea Jazz Quartet"

Giulio Bozzo tromba, Mattia Malagola chitarra, Luca Cantarelli contrabbasso, Marco Malagola

ore 19.30 concerto

piazza Santa Maria: "La musica cambia il mondo" dedicato a Donatella Galeotti progetto del coro "ENJOY!" diretto dal M° lordan ka Ivanova in collaborazione con Musicantiere progetto di Cooperazione Artistica dell'associazione Domus Mea

Laura Perazzotti organetto, Paolo Incollingo chitarra e voce, Rosanna di Nunno violoncello, Sitki Taskayali saz e darbuca, Gianni Netto tamburello e percussioni, Luciano Netto davoul, Angelica Borretti voce, Gioconda Bartolotta voce, Natino Giardina percussioni

Info e prenotazioni nel rispetto delle normative anti covid 3296284750

Domenica 13 giugno

ore 10.30- 20.00 Apertura spazi espositivi

piazza Santa Maria, piazza del Comune, via Pantanelli, loggia dei Mercanti, cortile del Palazzo Comunale

ore 17.30 spettacoli in strada

piazza Santa Maria: Adamo De Santis jazz trio

Massimiliano Filosi sassofoni, Francesco Licciardi contrabbasso, Adamo De Santis percussioni

ore 19.00 teatro

"Canale Mussolini" letture dal racconto di Antonio Pennacchi

Clemente Pernarella voce, Roberto D'Erme commento musicale

Jam Session a seguire

Info e prenotazioni nel rispetto delle normative anti covid 3296284750

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno

ore 15.00 "La Furchia” via Antignana Sermoneta: "Arte benessere" laboratorio di teatro e musico terapia per adulti e bambini a cura di Roberto D'Alonzo associazione "La valigia di cartone" e associazione Maggio Sermonetano

info e prenotazioni 3296284750

Domenica 20 giugno

ore 10.30- 20.00 Apertura spazi espositivi

piazza Santa Maria, piazza del Comune, via Pantanelli, loggia dei Mercanti, cortile del Palazzo Comunale

ore 17.30 spettacoli in strada

piazza Santa Maria: Bertipaglia quartetto 8 ft jazz pointet

Simone Sansonetti chitarra, Gabriele Mizzoni piano, Flavio Bertipaglia contrabbasso, Federico Chiarofonte batteria

piazza San Lorenzo: Matteo Croce trio

Matteo Croce chitarra acustica e voce, Matteo Marseglia sax, Adamo De Santis batteria

ore 20.00 concerto al Belvedere

"Riciclato Circo musicale”

Andrea Accoroni voce, ombrello elettrico, cassettarra, olifante (tromba fatta con un tubo di plastica) elettrodomestici, controbarattolo (contrabbasso) giocattoli elettronici e tanti altri

Andrea Massetti cori, suona bassolardo, chiteja, cassetto armonico, medusa (basso a percussione) orologio slide

Michele Tiberi cori, suona sgambé, bora (arpa africana), strirofon (xilofono), sirene giocattolo

Simone Medori suona la buzzeria batteria di secchi e bottiglie, e la medusa basso a percussione

Sabato 26 giugno

ore 10.30- 20.00 Apertura spazi espositivi

"Vetus Vox"duo di viole da gamba

Anna Maria Gentile, Roberto De Santis

Info e prenotazioni nel rispetto delle normative anti covid 3296284750

Domenica 27 giugno

ore 10.30- 20.00 Apertura spazi espositivi

piazza Santa Maria, piazza del Comune, via Pantanelli, loggia dei Mercanti, cortile del Palazzo Comunale

loggia dei mercanti Laboratorio per bambini e adulti "Sperimentiamo arte e scienza” a cura dell'associazione "Sperimenta e cresci"

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza Santa Maria: Jazz e musica popolare - chitarra, contrabbasso, batteria e organetto

ore 19.30 Belvedere concerto

Filuccio e Fattacci musica popolare

Raffaele "Filuccio" Risoli - voce e buffonerie Fabio Gammone chitarra acustica,

Stefano “Fox" Peluso chitarra classica e voce, Mirko Ceccaroli fisarmonica e voce

Info e prenotazioni nel rispetto normative anti COVID 3296284750