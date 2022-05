Maggio Sermonetano: ultimo fine settimana di eventi

Orario non disponibile

Volge al termine la 27° edizione del Maggio Sermonetano – spettacoli in strada, la manifestazione che porta arte, cultura, spettacolo e divertimento tra i vicoli e le piazze più suggestive del borgo medievale di Sermoneta, cura dell’associazione Maggio Sermonetano, direttore artistico Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale di Sermoneta.

Il fine settimana del 28 e 29 maggio si preannuncia ricco di appuntamenti.

Prosegue nella chiesa di San Michele Arcangelo la mostra DipingiAmo la Pace a cura di Fabio D’Achille - associazione MAD Museo d’Arte Diffusa, durante la quale si potranno ammirare in esposizione le opere di Giovanni Balzarani, Alessandra Chicarella, Emilia Isabella, Monica Menchella, Cruciano Nasca, Fabio Pantano, Vito Ribecco, Silvia Rosa.

Nella giornata di sabato ci sarà anche La liuteria a Sermoneta con concerti, esposizione e prova degli strumenti a cura delle associazioni William Morris, Rosso Rossini e Anlai Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana. Da non perdere la mostra “il Poeta delle Sei Corde" in ricordo dell’attività del Maestro Massimo Gasbarroni.

Dalle ore 16.30 esibizione degli allievi del Liceo Musicale di Latina a cura dei Maestri Giulio di Pietro e Galia Marzi; a seguire il concerto della Classe di Chitarra dell’Ottocento del Conservatorio “Gaetano Braga di Teramo” e infine il concerto “La Chitarra di Mazzini” a cura di Marco Battaglia, eseguito con la chitarra Fabricatore appartenuta a Giuseppe Mazzini.

Alle 18.30 alla Loggia dei mercanti La Musica Ri-Suona con l’orchestra dell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina, corso ad indirizzo musicale - classi di oboe, pianoforte, violino e violoncello.

Domenica 29 maggio sarà visitabile nel cortile del palazzo comunale un’altra esposizione Pittura dalla palude a cura di Francesco Petrianni. Alle 12 alla chiesa di San Michele si terrà il concerto della Classe di Chitarra dell’Ottocento del Conservatorio “Gaetano Braga di Teramo”; alle ore 16 si potrà assistere all’evento "Massimo Gasbarroni il Poeta delle Sei Corde": liberi interventi musicali in ricordo del Maestro Gasbarroni da parte dei suoi allievi e di colleghi, con il patrocinio del Conservatorio Ottorino Respighi.

Alla loggia dei mercanti la mattina sarà dedicata alla promozione e attività di gioco con Gli Elfi blu di Rosa e, a seguire, “START la fattoria sociale inclusiva in attività assisti con gli animali” a cura di Gli Elfi Blu di Rosa e associazione Agrifoglio. Alle ore 16.00 la Passeggiata poetica nei vicoli di Sermoneta.

Alle ore 17.30 l’avvio degli Spettacoli In Strada: in piazza del popolo Duo Filamistrocca - musiche dalla tradizione popolare con Daniele Mutino Fisarmonica e voce, Claudio Montuori basso a tiro; alle ore 18 nel cortile del Palazzo Comunale “Giovanni Giugliano canta Giovanni Giugliano”.

Gran finale della 27° edizione con il classico concerto al Belvedere: alle ore 20.30 si potrà assistere al concerto “Archive Valley” suoni dagli Appalati, con Matan Rochlitz voce, banjo e mandolino, Edoardo Petretti pianoforte e fisarmonica, Marco Zenini contrabbasso, Danilo Ombres tabla.