Maggio Sermonetano: tutto pronto per la 27° edizione

È giunta alla sua 27° edizione la manifestazione che porta nello splendido borgo medievale di Sermoneta arte, musica, spettacolo e cultura: il Maggio Sermonetano, a cura dell’associazione Maggio Sermonetano, direttore artistico Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell'Amministrazione Comunale.

Dal 15 al 29 maggio ogni fine settimana i vicoli e le piazze del centro storico si animeranno di tanti e importanti nomi della musica popolare, dalle tarantelle e pizziche di “Verso sud” al “Revelation quartet”, delle canzoni dar Monno d’oggi di “Amishat”, della voce di Alessio Pistilli con la sua band, poi ancora gli Heavy Sound , “La Chitarra di Mazzini” con la chitarra Fabricatore appartenuta a Giuseppe Mazzini a cura di Marco Battaglia, l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale di Latina, la Classe di Chitarra dell’Ottocento del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, “La Musica Ri-Suona” con l’orchestra dell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina, gli interventi musicali in ricordo del Maestro Gasbarroni da parte di allievi e colleghi, il Duo Filamistrocca - musiche dalla tradizione popolare, gli “Archive Valley” suoni dagli Appalati, dopo il successo all’Auditorium.

Oltre alla musica non mancherà l’arte, la letteratura e lo spettacolo dal vivo.

Domenica 15 maggio si parte con la mostra alla Chiesa di San Michele Arcangelo “DipingiAmo la Pace” con Giovanni Balzarani, Alessandra Chicarella, Emilia Isabella, Monica Menchella, Cruciano Nasca, Fabio Pantano, Vito Ribecco, Silvia Rosa, a cura di Fabio D’Achille - associazione MAD Museo d’Arte Diffusa.

Sempre domenica 15 alla loggia dei mercanti alle 11 Gli Elfi blu di Rosa, incontro di promozione e attività di gioco; alle ore 15.30 “Storie d’argilla” letture e laboratorio con la terracotta per ragazzi e adulti a cura dell’associazione William Morris.

Dalle ore 17.30 Spettacoli In strada: in piazza del popolo arriva la “Roma balkan lab orchestra” , banda do 16 elementi itinerante nelle vie del paese. Alle ore 19.00 alla loggia dei Mercanti “La ballata delle madri”, Melania Maccaferri legge Pasolini accompagnata dall’organetto e voce di Rita Tumminia.

L’appuntamento

È dunque nel fine settimana a partire dal 15 al 29 maggio.

Il programma del Maggio Sermonetano

Domenica 15 maggio

ore 10-20 apertura spazi espositivi 15/29 maggio chiesa San Michele Arcangelo DipingiAMO LA PACE

Giovanni Balzarani, Alessandra Chicarella, Emilia Isabella, Monica Menchella, Cruciano Nasca, Fabio Pantano, Vito Ribecco, Silvia Rosa a cura di Fabio D'Achille associazione MAD Museo d'Arte Diffusa

Loggia dei mercanti

Pittura dalla palude Francesco Petrianni

Il mio Mare opere di Sandro Arcieli 15-22-29 maggio

Ore 11.00 loggia dei mercanti

Gli Elfi Blu di Rosa

Incontro di promozione e attività di gioco "START" la fattoria sociale inclusiva in attività assistita con gli animali a cura di Gli Elfi Blu di Rosa, associazione Agrifoglio

Ore 15.30 Storie d'argilla

letture e laboratorio con la terracotta a cura dell'associazione William Morris

ore 17.30 spettacoli in strada

piazza del popolo Roma Balkan Lab Orchestra

la banda itinerante nelle vie del paese Federico Pascucci sax tenore e direzione,

Giulia Anita Bari violino, Carla Mulas Gonzales violino, Selen Rapaci voce, Lucia Alessi voce, Mauro Vailesi tromba, Giacomo Serino trombra, Marco Zampetti trombone, Simona Benicasa sax soprano, Sebastiano Forti sax soprano,Celeste De Biase sax alto, Leopoldo Vecchione sax alto, Matteo Marseglia sax tenore, Luca Olivetta sax tenore, Marco Severa sax baritono, Pier Sante Falcone tapan

Ore 19.00 loggia dei mercanti a 100 anni dalla nascita di Pasolini

La ballata delle madri

Melania Maccaferri legge Pasolini

Rita Tumminia voce, organetto, tamburello

Domenica 22 maggio

ore 10-20 apertura spazi espositivi 15/29 maggio chiesa San Michele Arcangelo DipingiAMO LA PACE

ore 10-20 apertura spazi espositivi loggia del mercanti

Installazione a cura di Cristina Baldassarre

ore 11.00 Gli Elfi Blu di Rosa

Incontro di promozione e attività di gioco "START" la fattoria sociale inclusiva in attività assistita con gli animali a cura di Gli Elfi Blu Di Rosa, associazione Agrifoglio

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza del popolo Verso Sud

le tradizioni popolari italiane Tammurriate e tarantelle Francesca Trenta voce, danza e tamburello, Monica Neri organetto e lira calabrese, Rita Tumminia voce, organetto e percussioni, Gianfranco Santucci voce e tammorra

piazza San Lorenzo Revelation quartet

Nando Martella tromba, Alessandro Marchionne sax baritono, Fabrizio Siraco contrabasso, Giorgio Coronati batteria

cortile del palazzo Comunale Amishat

canzoni d'ar monno d'oggi voce e chitarra

ore 19.00 Belvedere Concerto

Alessio Pistilli Canzoni a colori

Alessio Pistilli voce e chitarra acustica, Laura Zaottini violino, Davide Rossi fisarmonica, Luca Viani basso, Vittorio De Angelis batteria

ore 20.30 Belvedere Concerto Heavy Sound

Sabrina Coda sassofoni, Jacopo De Cicco sax tenore, Flavio Bertipaglia basso, Alessandro Sponta percussioni, Francesco Pitarra batteria

Sabato 28 maggio

ore 9.30-12 chiesa di San Michele Arcangelo

La liuteria a Sermoneta (sabato 28 e domenica 29 maggio)

Concerti esposizione e prova degli strumenti

a cura delle associazioni: William Morris, Rosso Rossini e A.N.L.A.I Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana

ore 9.30-12 Allestimento dell'Esposizione di Liuteria

coordinata dal liutaio Pietro Melia e Marco Serangeli

il poeta delle sei corde allestimento in ricordo della attività musicale del M° Massimo Gasbarroni

ore 12prove libere degli strumenti esposti

ore 15 seminario del M° Francesco Taranto

I metodi per chitarra del primo ottocento I parte

Ore 16.30 esibizione degli allievi del Liceo Musicale di Latina a cura dei Maestri Giulio di Pietro e Galia Marzi

Ore 17.30 concerto della classe di chitarra dell'ottocento del conservatorio Gaetano Braga di Teramo

concerto La chitarra di Mazzini a cura di Marco Battaglia il concerto verrà eseguito con la chitarra Fabricatore appartenuta a Giuseppe Mazzini

recital del Duo Andrea Mancheé e Francesco Taranto il concerto verrà eseguito con una chitarra Francesco Guadagnini

ore 18.30 loggia dei mercanti La musica Ri-Suona

orchestra dell'I.C. Emma Castelnuovo di Latina corso ad indirizzo musicale classi di oboe, pianoforte, violino, violoncello

domenica 29 maggio

ore 10-20 apertura spazi espositivi

chiesa di San Michele Arcangelo - loggia dei mercanti

ore 11 cortile del Palazzo Comunale

Pittura dalla palude

Francesco Petrianni

ore 9.30-19 chiesa di San Michele Arcangelo

seminario del M° Francesco Taranto I metodi per chitarra del primo ottocento II parte

ore 11.00/12.00 prova pubblica degli strumenti esposti da parte dei maestri Roberto Vailini, Francesco Taranto, Galia Marzi, Alessandro De Pau, Paolo Pieri, Salvatore Rotunno

ore 12.00/13.00 concerto della classe di chitarra dell'ottocento del conservatorio Gaetano Braga di Teramo

ore 16.00/19.30 Massimo Gasbarroni il poeta delle sei corde liberi interventi musicali in ricordo del Maestro Gasbarroni da parte dei suoi allievi e di colleghi con il patrocinio del conservatorio Ottorino Respighi

ore 11.00 loggia dei mercanti

Gli Elfi blu di Rosa

Incontro di promozione e attività di gioco "START" la fattoria sociale inclusiva in attività assistita con gli animali a cura di Gli Elfi Blu di Rosa, associazione Agrifoglio

ore 16.00 Passeggiata poetica nei vicoli di Sermoneta

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza del popolo Duo Filamistrocca

musiche dalla tradizione popolare Daniele Mutino fisarmonica e voce Claudio Montuori basso a tiro, a cura di associazione Exotique info e prenotazioni tel. 3298424810

ore 18.00 cortile del palazzo Comunale

Giovanni Giugliano canta Giovanni Giugliano

Giovanni Giugliano voce e contrabbasso

Ore 20.30 Belvedere Concerto Archive Volley

suoni dagli Appaiati - Matan Rochlitz voce, banjo e mandolino, Edoardo Petretti pianoforte e fisarmonica, Marco Zenini contrabbasso, Danilo Ombres tabla