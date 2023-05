Maggio Sermonetano: il calendario degli eventi della 28° edizione

Con l’arrivo del mese di maggio torna la rassegna ormai storica che anima i vicoli e le piazze del borgo medievale di Sermoneta: il Maggio Sermonetano, giunto alla sua 28° edizione.

La manifestazione che si terrà nei fine settimana tra il 7 e il 28 maggio è organizzata dall’Associazione Maggio Sermonetano, con la direzione artistica di Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale di Sermoneta.

Musica, arte, spettacolo, cultura e grandi ospiti: tanti gli eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Si parte questa domenica 7 maggio con l’apertura delle mostre di pittura, scultura e fotografia alle 17.30 in piazza del Popolo con la Fanfaroma, la street band che ricalca i suoni dell’italian funk, tra grancasse, trombe, sassofoni e rullanti. In piazza San Lorenzo “musica dalla tradizione popolare” con Gianfranco Santucci tamburo e voce, Rita Tumminia organetto e voce. Previsti inoltre laboratori con la creta per adulti e ragazzi a cura dell’associazione William Morris.

L’appuntamento

È dunque nei fine settimana di maggio nel centro storico di Sermoneta. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione o contattare il numero 3296284750.

Il programma del Maggio Sermonetano

Domenica 7 maggio

ore 10.00/20 Apertura spazi espositivi

loggia dei mercanti 7-14-21-28 Maggio

-“Terra Madre” istallazione a cura di Cristina Baldassarre

-"Il mio Mare" opere di Sandro Arcieli

- Ricordi - mostra fotografica a cura di Dante De Santis

- pittura Francesco Petrianni

piazza del popolo “I figli di Butuceni” fotografia Sara Aliscioni dal 7 al 28 maggio

ore 15.30 “fiori di argilla” Laboratorio per ragazzi e adulti con la creta

a cura dell’associazione William Morris 7/14/21/28 Maggio

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza del popolo “Fanfaroma” La banda In strada nelle vie del paese

ore 19.00 Jàmm Jam

“musica dalla tradizione popolare” Gianfranco Santucci tamburo e voce, Alberto Agostinoni sax, Flavio Bertipaglia contrabbasso, Giorgio Raponi batteria, Massimo Gentile pianoforte

Sabato 13 maggio

ore 17.30 belvedere “la festa della mamma”

Orchestra dell'IC Donna Lelia Caetani - in collaborazione con Unitre Sermoneta, l’istituto scolastico comprensivo Lelia Caetani e centro anziani di Sermoneta centro storico

Domenica 14 maggio

ore 10.00/20 Apertura spazi espositivi

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza del popolo ITAFRIKBAND “musiche dal mondo” Issa Diarra chitarra e voce, Vera Petra voce e percussioni, Fabrizio Cavalieri basso, Silvio Scena tastiere, Marco Libanori batteria, ospite Mbeba Africa Jiappo percussioni

piazza San Lorenzo “Filia Trio” musica tradizionale dal mondo

Ennio D’Alessandro clarinetto, Matteo Di Prospero organetto, Antonello Bottoni tuba

cortile del palazzo Comunale spazio per giovani musicisti

Luca e Francesco Ballanti. Marta Manauzzi, Flavio Di Resta, Margherita Cantarelli, Nicole Ippoliti, Chiara Benacquista, Greta Colafranceschi, Laura Buzulan, Mario Longobardi – allievi del progetto didattico Go4piano e della pianista Tatiana Stankovych - Musiche di: Schubert, Beethoven, Mozart, Prokofiev, Stankovych,

Oskar Rieding (1846-1916) Concerto in si minore per violino e pianoforte

Violino Irene Eramo (allieva della prof. Valeria Scognamiglio ass. Allegro con brio)

Pf Maria Teresa Carunchio

- due Notturni per violino e pianoforte Vincenzo Tedesco violino, Tatiana Stankovych pianoforte

ore 19.30 Belvedere “O SUD È FESSO" con Patrizio Trampett, Sandro Ruotolo, Jennà Romano le parole e la musica si rincorrono e si fondono in uno spettacolo in cui la forma lettura si alterna alla forma canzone

ore 21.00 apertura della parata finale - musica d’autore Lorenzo Lepore, Gabriele Graziani

Domenica 21 maggio

ore 10.00/20 Apertura spazi espositivi

loggia dei Mercanti Matto Come un Cavallo collettiva degli Artisti di Montemario

21 e 28 maggio

ore 17.30 Spettacoli In strada

piazza del popolo “duo metrò” Cristiano Lui fisarmonica, Stefano Ciotola chitarra

cortile del palazzo Comunale spazio per giovani musicisti Cellophoria quartetto

Sofia Ponziani, Mia Perulli, Sara Geronzi, Costanza Corsini violoncello

ore 18.00 Presentazione della Fiaba in Musica “Sonaglina” ed. Progetti Sonori di Laura Schultis, Anna Maria De Blasio - Bruno Soscia,

a seguire spettacolo Squit il Pifferaio di Laura Schultis con Laura Schultis e Anna Maria De Blasio

loggia dei mercanti La Strada del vino della provincia di Latina

degustazione con le cantine del territorio

ore 20.30 Belvedere concerto “Tuparuia” World music meets ancestral and contemporary sounds Martina Lupi voce, organetto indiano, flauti, Fabio Gagliardi didgeridoo, percussioni, Nicola Cantatore chitarre, Stefano Vestrini batteria e percussioni

Venerdì 26 maggio

ore 18:30 belvedere orchestra e coro G. Cena di Latina

Domenica 28 maggio

ore 10.00 Chiesa di San Michele Arcangelo “la liuteria a Sermoneta” concerti esposizione e prova degli strumenti a cura delle associazioni: William Morris, Rosso Rossini, A.N.L.A.I e associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana

ore 10.30 Loggia dei Mercanti – LiberArte - laboratorio per adulti e ragazzi - Incontro di Teatro e Arteterapia creativa/espressiva - a cura di Roberto D’Alonzo e Naomi Lazzari

- allestimento della mostra di liuteria e incontro con la classe di chitarra con il liutaio Pietro Melia. (visita al laboratorio con spiegazione del lavoro del liutaio)

- ore 12,00 prova pubblica degli strumenti esposti a libera partecipazione al Concerto

- ore 16,00 prova pubblica degli strumenti esposti a cura dei Maestri Francesco Taranto e Salvatore Rotunno

- ore 17,00 esibizione degli allievi del'I.C. Fontanile Anagnino di Roma

- ore 18,00 Concerto "Omaggio a Massimo Gasbarroni"

- ore 19.30 Concerto conclusivo della manifestazione a cura di Salvatore Rotunno, Marco Orfei e Marco Cecilia

ore 17.30 Spettacoli In Strada

piazza del popolo Drumdance&sing - percussioni danza e canto Iordanka Ivanova direttore artistico, Floriana Pinto voce, Mimmo di Francesco, chitarra e voce, Marco Tasciotti clarinetto, Pierluigi Coggio chitarra e basso, Francesca Amaltea (Viozzi) danza e voce, Fortunato Giardina percussioni, Stefano Boccio bendir, Maria Consiglia Giardina, Maddalena Lo Galbo, Amalia Saltarelli, Lorenza Zini, Elena Zingarelli, Loredana Ciampini, Rosalba Barbato, Flavio Tenan, Luigi Fiore?, Rosaria Franza. Maria Carfora, Kalúa Partipilo danza

piazza San Lorenzo “AGAVE quartetto” classica, jazz spagnola

Amilcare Mechelli chitarra, Luca Bernar pianoforte, Massimo Scuderi bateria, Franco Minissi contrabbasso

ore 20.30 Belvedere concerto Daniele Sepe - “Conosci Victor Jara”

Daniele Sepe sax e voce, Emilia Zamuner voce, Piero De Asmundis piano, Pasquale Ruocco chitarra, Massimo Cecchetti basso, Antonello Iannota percussioni