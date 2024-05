Maggio Sermonetano: tutti gli eventi nel borgo medievale

Orario non disponibile

Con l’arrivo del mese di maggio arriva nel borgo medievale di Sermoneta l’ormai storica rassegna culturale (siamo alla 37° edizione) “Maggio Sermonetano – spettacoli in strada” a cura di Massimo Gentile, direttore artistico della manifestazione, realizzata con il patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale e della Regione Lazio.

Per tutti i fine settimana del mese arriveranno tantissimi eventi per lo più a ingresso gratuito ad animare vicoli, piazze e belvedere dello splendido borgo medievale della cittadina lepina.

Oltre alle mostre di pittura e fotografia (Sandro Arcieli, Gisella Raimondi, Gennaro la Gatta e Dante de Santis) sono previsti concerti, esibizioni, laboratori per bambini, poesie e tante altre iniziative parallele che animeranno il borgo dal 5 al 26 maggio: focus di questa edizione i suoni provenienti dall’Italia e dall’Europa e tutte le varie forme dell’arte e di espressione.

Si parte domenica 5 maggio con “Bande di suoni nelle vie del paese” e l’esibizione per le vie del paese delle bande Fabrizio Caroso, Cecafumo, Fanfaroma, Montagnola, Santa Cecilia Città Di Norma Aps, Titubanda in collaborazione con la banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. In serata ci sarà l’esibizione delle bande al Belvedere.

Alla Pinacoteca dell’università agraria “Poesia a 360 sensi” poesie di Isabella Velardo e Mariano Macale. Alla chiesa di San Michele ore 11 “Forma e colore - Composizioni e Scomposizioni” (Alessandro Dupré, Francesco Petrianni, Duccio Tringali) e “La liuteria appesa a un filo” con Pietro Melia, oltre ai laboratori di ceramica per bambini a cura dell’associazione William Morris.

Tra gli ospiti del Maggio Sermonetano nel corso del mese: il 12 maggio la “Nubras” ensemble internazionale che unisce musica tradizionale dei Balcani con influenze jazz e classiche. Il risultato è un viaggio luminoso e coinvolgente tra suoni intimi e ritmo delle fanfare balcaniche; “Amleto in prova” venerdì 17 al castello Caetani in collaborazione con il teatro Fellini di Pontinia e la Fondazione Caetani, il 18 maggio una giornata dedicata alla fisarmonica con lezioni ed esibizioni, e ancora Tzigan Impossible, Serotonino jazz world music, Brigan Liburia trip, Banda Pilusa.

L’appuntamento

È tra gli splendidi vicoli, le piazze e la loggia dei Mercanti nel borgo medievale di Sermoneta tutti i fine settimana del mese di maggio.