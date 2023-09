Mangiare con gusto: a Terracina l’11° edizione

Torna per la sua XI edizione la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e della regione Lazio, Mangiare con Gusto organizzata dall’Almadela e dall’Associazione Eccellenze d’Italia di Latina con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e dell’Assessorato all’Ambiente del comune di Terracina.

Venerdì 22 e sabato 23 settembre nel centro storico di Terracina si potranno scoprire e gustare tipicità e prodotti attraverso ricette e degustazioni. Un vero e proprio salone del gusto che vede protagonisti aziende agricole e agroalimentari, aziende vitivinicole, pastifici e così via provenienti non solo dalla provincia pontina ma da tutta Italia.

Il visitatore oltre a degustare cibi e vini componendo il proprio menù di prodotti tipici potrà interfacciarsi con i produttori e prendere contatti con le aziende.

Oltre alle degustazioni si svolgeranno inoltre incontri di approfondimento e laboratori per grandi e piccini.

Dato che Mangiare con Gusto rientra anche tra le iniziative della Settimana Europea della Mobilità ospiterà l’iniziativa “Bici & Gusto” organizzata in collaborazione con Talamata Viaggi.

I cicloturisti potranno unire sport e cibo attraverso un itinerario di due giorni, che consentirà di scoprire il territorio. L’itinerario con partenza da Latina scalo prevede la visita ai Giardini di Ninfa, all’Abbazia del Valvisciolo a Sermoneta, degustazione presso Marco Carpineti, per poi proseguire verso Sabaudia con visita al Parco Nazionale del Circeo. Il secondo giorno si prosegue per San felice Circeo, poi una visita a Fossanova e infine, si pedalerà per raggiungere l’area protetta di Campo Soriano a Terracina fino ad arrivare in Pizza Municipio per Mangiare con Gusto.

Coloro che raggiungeranno la manifestazione con la propria Bike, anche senza partecipare al tour, otterranno un ticket degustazione omaggio offerto dall’organizzazione.

È previsto un biglietto di ingresso che comprende 5 degustazioni, i bambini dagli 8 ai 13 anni entrano gratuitamente e hanno diritto a 4 degustazioni. Chi desidera degustare anche i vini con un leggero sovrapprezzo potrà ritirare anche il calice, che non dovrà essere restituito.

Il programma dei laboratori e degli incontri

Venerdì 22 settembre

ore 19.30 GUSTOLIO TALK “Terracina Città dell’Olio” con la partecipazione Associazione Nazionale Città dell’Olio si parla dell’importanza dell’olio evo e di turismo dell’olio.

ore 21:30 GUSTOLIO LAB

Impariamo a riconoscere l’olio extravergine di oliva di qualità.

Laboratorio a cura di Gisa di Nicola sommelier dell’Olio e titolare di Oliocentrica

Sabato 23 settembre

ore 19.30 Bimbi & Pizza. I più piccoli impareranno con le mani in pasta, a fare la pizza.

Laboratorio a cura del pizzaiolo Carmine Iannicelli

ore 21.30 Degusta Vino. Pochi passi per imparare a comprendere, apprezzare e abbinare il vino.

Laboratorio a cura del Sommelier Biagio De Parolis dell’ Accademia del Gusto.