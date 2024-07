Mangiare con Gusto: a Terracina due giorni di degustazioni

Torna per la sua XI edizione Mangiare con Gusto la manifestazione che promuove la cultura del cibo e le eccellenze enogastronomiche della nostra regione organizzata dall’associazione culturale Eccellenze d’Italia, dall’Almadela s.r.l con il patrocinio del Comune di Terracina.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio nello splendido centro storico di Terracina si entrerà in un vero e proprio villaggio dedicato al mangiare e bere bene. Un percorso enogastronomico durante il quale sarà possibile conoscere prodotti e produttori: aziende agricole e vitivinicole del Lazio con qualche chicca fuori regione proveniente dalla Campania e Basilicata.

Pasta, salumi, carne, formaggi, olio evo, miele, zafferano, verdure, dolci, birra, vino, liquori e tanto altro. Dall’antipasto al dolce un menù ricco e genuino che consentirà di far riscoprire i sapori autentici di una volta. I produttori proporranno non solo degustazioni ma anche pietanze e ricette realizzate con i prodotti del territorio.

Non mancheranno laboratori per imparare a riconoscere i cibi di alta qualità e gli abbinamenti più gustosi, talk dedicato all’enogastronomia e momenti dedicati ai più piccini.

Per partecipare è sufficiente acquistare il kit d’ingresso che comprende cinque degustazioni e il calice per i vini, per chi ha ancora fame è previsto l’acquisto di piatti e pietanze attraverso i token da scambiare nei punti informativi.

Una manifestazione che permette di gustare le delizie del territorio circondati dalla bellezza del centro storico di Terracina incastonato tra la Cattedrale di San Cesareo, il Teatro Romano e l’Antica Via Appia di Traiano.

L’appuntamento

È per venerdì 5 e sabato 6 luglio in piazza Municipio a Terracina. Saranno a disposizione dei partecipanti anche delle navette per il centro storico che partiranno dal Piazzale della Stazione o dal Polo Trasporti Terracina (Via Napoli).

Il programma di Mangiare con Gusto

Venerdì 5 luglio

ORE 18:00 apertura manifestazione

ORE 19:00 Montessori in cucina – laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’ass.ne Bacchetta Magica- Terracina.

ORE 20:30 Talk “Il Gusto Della Via Appia”

ORE 21:30 “Come riconoscere l’olio di qualità” – Laboratorio per conoscere le cultivar del Lazio e imparare a riconoscere un olio extravergine di oliva di qualità. Laboratorio a cura di Luigi Centauri Presidente Capol Latina

Sabato 6 luglio

ORE 18:00 apertura manifestazione

ORE 19:00 “Montessori in cucina”- laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. a cura dell’ass.ne Bacchetta Magica- Terracina

ORE 21:30 “Il territorio nel calice”- Laboratorio dedicato agli appassionati di vino per conoscere e degustare i vini di produttori presenti. Il laboratorio è a cura del sommelier Fisar Biagio De Parolis dell’Accademia del Gusto di Fondi.

Per partecipare costo calice € 3,00