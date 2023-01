Manisporche: la presentazione del libro a Priverno

Nuovo appuntamento di spessore presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno con la presentazione del libro “Manisporche” di Eros Ciotti e Mario Giorgi, organizzata dall'associazione Metropoli's e dal Comune di Priverno.

Un libro satirico, divertente e graffiante che riesce a diventare un vero e proprio libro di storia disegnato e scritto, ambientato negli anni di Tangentopoli. Un periodo turbolento della nostra politica in cui sono venuti a galla episodi ed episodi di corruzione e mal costume dell’allora classe politica.

Le vignette disegnate da Eros Ciotti circa trent’anni fa erano commentate con appunti storici e ironici dal compianto giornalista Mario Giorgio, grande insegnante e grande promotore di cultura, che le ha riprese in mano qualche tempo dopo. Le vignette furono ideate in occasione del concorso nazionale "Paese Sera", quotidiano che aveva tenuto a battesimo grandi fumettisti come Forattini, Bonvi, Daniele Panebarco, Pino Zac, fino a Hugo Pratt e il suo Corto Maltese.

Le vignette commentate sono diventare poi il libro Manisporche una denuncia senza tempo di tali nefandezze del passato.

Accanto all’autore delle vignette Eros Ciotti interverranno: Anna Maria Bilancia (sindaco di Priverno), Sonia Quattrociocche (Assessore alla Cultura), Enrico Forte (Consigliere regionale), Gianfranco Domizi (scrittore opinionista), Lidano Grassucci (giornalista), Quirino Briganti (presidente compagnia dei lepini). L'incontro sarà presentato da Vincenzo Piccaro (Metropoli's) e coordinato da Antonio Scarsella (scrittore e portavoce di Ulisse.Net).

L’appuntamento

È per sabato 21 gennaio alle ore 17.00 a Priverno.