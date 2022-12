Alla Benacquista Assicurazioni la personale di Marcello Trabucco

Si chiude con un’ultima esposizione la rassegna Benacquista Art Collection 2022 nata da una idea di Massimiliano e Sabrina Benacquista e Fabio D’Achille che hanno realizzato dapprima un calendario dedicato all’arte contemporanea e poi concretizzata in mostre ospitate presso la sede centrale della Benacquista Assicurazioni, che hanno visto protagonisti 12 artisti diversi, uno per ogni mese dell’anno.

Per il mese di dicembre è in programma la personale dell’artista pontino Marcello Trabucco, professore, architetto e fine conoscitore del territorio, del quale ha raccontato in varie pubblicazioni la storia, le curiosità, l’evoluzione.

Le sue opere sono realizzate con diversi materiali: dai metalli al legno e alla sabbia oltre che molti altri, che lui lavora incidendo, dipingendo, disegnando. Nei suoi lavori c’è sempre un attento equilibrio nella composizione degli spazi, del segno che non è mai eminentemente narrativo, quanto spesso evocativo e iconico.

Ha all’attivo numerosissime mostre, personali e collettive, su tutto il territorio nazionale.

In esposizione presso gli uffici centrali della Benacquista Assicurazioni una serie di opere più recenti e alcune incisioni.

L’appuntamento

È per tutto il mese di dicembre dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.