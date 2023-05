Latina in Jazz: al Circolo Cittadino il Marcotulli Varela duo in concerto

Evento di chiusura della XXIII edizione Latina in Jazz 22- 23 organizzata dall’Associazione Latina Jazz Club Luciano Marinelli e ospitata presso il Circolo Cittadino.

Sabato 6 maggio il duo formato da Rita Marcotulli al pianoforte e Israel Varela alla voce, batteria e live elettronics si esibirà a partire dalle ore 21.00.

Rita Marcotulli, musicista romana ha iniziato a studiare pianoforte in tenera età diplomandosi poi al Conservatorio di Santa Cecilia. Dopo un primo interesse per i ritmi sudamericani si dedica con passione al jazz. Negli anni ’80 dunque muove i primi passi collaborando con grandissimi nomi del jazz europeo: Chet Baker, John Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Hélène La Barriere, Joe Lovano, Charlie Mariano, Tony Oxley, Michel Portal, Enrico Rava, Michel Bénita, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Pat Metheny. Viaggia molto e si trasferisce per alcuni anni in Svezia, al suo ritorno in Italia collabora con Pino Daniele, e poi con Roberto Gatto, Ambrogio Sparagna, Bob Moses, Charlie Mariano, Marylin Mazur. Ha fatto parte della band di Billy Cobham. Da 8 anni a questa parte, accompagna Dewey Redman in tutti i suoi concerti.

Israel Varela è un musicista messicano, figlio d’arte (il padre è un pianista classico concertista ed il fratello un direttore d’orchestra) è stato l’unico allievo di Alex Acuna (Wheater Reaport, Ella Fitzgerald, Paul McCartney) a Los Angeles e di Dave Weckl. Esperto di ritmi latini e flamenco è stato il batterista dell’ultimo trio del grande chitarrista Hiram Bullock e ha suonato con grandi musicisti di fama internazionale: Pat Metheny, Andrea Bocelli, Chick Corea, Raymundo Amador, Pino Daniele, Otmaro Ruiz, John Pena, Bob Mintzer, Charlie Haden ecc.

Il duo Marcotulli Varela proporrà un vero e proprio viaggio musicale non solo nel tempo ma soprattutto nello spazio: atmosfere latine, ritmi arabi e orientali si fondono donando alla loro musica una corposità del tutto originale e godibile.

L’appuntamento

È per sabato 6 maggio alle ore 21.00. Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Circolo Cittadino sabato pomeriggio a partire dalle 19, per maggiori informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3501959933 e 3387961980.