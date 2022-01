Il mare d’inverno: escursione sul Promontorio di Gianola

Il sole c’è e le bellezze pontine non mancano, perché non approfittare dunque per fare una bella escursione alla scoperta della natura che ci circonda?

In programma per domenica 23 gennaio l’escursione Il Mare d’inverno sul Promontorio di Gianola che organizza l’Associazione Itinarrando. Una bella passeggiata sul promontorio tra Scauri e Formia: percorrendo il lungomare di Scauri si potrà salire sul Monte Scauri e ridiscendere per ammirare il porticciolo romano, le antiche terme, la cisterna a 36 colonne e villa Mamurra. Rientrando l’escursione proseguirà per l’oasi blu del WWF, la caratteristica spiaggia dei Sassolini e la Torre di Scauri, il tutto all’interno della macchia mediterranea con piante di sughero, di pino d’Aleppo e di mirto.

Una escursione dal percorso poco impegnativo ma molto suggestivo di circa 13 km per la quale si consiglia un abbigliamento consono (scarpe da trekking, pantaloni lunghi caldi, vestiario a strati, giacca antipioggia/antivento), attrezzatura utile (bastoncini telescopici, zaino, almeno una bottiglia da 1 litro e ½ , thermos o borraccia, torcia) e pranzo al sacco (cibi leggeri) e snack (frutta secca, frutta, barrette).

La partenza è prevista per domenica 23 gennaio alle 9.30 da Scauri, la guida di riferimento sarà Domenico Notarnicola (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE).

Per conoscere le modalità di partecipazione ed effettuare una prenotazione è necessario inviare un sms o un messaggio Whatsapp al numero 38076518 94.