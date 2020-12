Giardino di Ninfa, secondo appuntamento natalizio on line per la rassegna Flowers

Secondo appuntamento del periodo natalizio con la rassegna Flowers organizzata in occasione del Centenario dalla creazione del Giardino di Ninfa tra le iniziative del Parco Letterario Marquerite Chapin e promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con l’Associazione Culturale Lestra e il Teatro Fellini all’interno del progetto “Life on marsh”, dedicato alla valorizzazione del Giardino di Ninfa.

La rassegna Flowers, attraverso incontri virtuali e in presenza, fornisce una panoramica delle opere e delle vite degli artisti che hanno intrattenuto rapporti con Marguerite Chapin Caetani durante la sua instancabile attività di promotrice letteraria in particolare con la pubblicazione della rivista “Botteghe Oscure” alla quale si dedicò dal 1948 al 1960.

Dopo Miriam, arriva sulla pagina Facebook e su Igtv del Giardino di Ninfa lo spettacolo Marguerite – Beuaty is Truth, Truth Beauty.

Anche questa produzione è legata a doppio filo alle attività di Marguerite Chapin e della sua rivista letteraria Botteghe Oscure. Il testo scelto è di John Keats (1795-1821) “Ode su un’urna greca” pubblicato nel quaderno VIII della rivista con la traduzione di Augusto Frassineti uno dei più complessi e raffinati autori del secondo novecento italiano e soprattutto uno dei nostri più apprezzati traduttori.

In questo caso l’interessare non è solo l’opera in sé ma la storia di questa traduzione, il messaggio di Keats, e la portata del lavoro svolto da Botteghe Oscure nel panorama culturale del ‘900, del quale spesso il Giardino di Ninfa è stato luogo prediletto.

Durante lo spettacolo si potranno ascoltare non solo i versi di Keats ma anche quelli di Dylan Thomas, nella poesia Do not go gentle into that good night ("Non andartene, docile, in quella notte buona"), sia in italiano che in inglese. In scena Marco Quaglia e Clemente Pernarella che cura anche la regia dello spettacolo.

L’appuntamento

È dunque per domenica 27 dicembre alle ore 18.00 sulla pagina Facebook e Igtv del Giardino di Ninfa.