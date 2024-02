Fabrizio Moro ad Aprilia per presentare il suo secondo film

Prezzo non disponibile

Interessante appuntamento in programma al Cinema Lux di Aprilia che dalla sua riapertura offre al pubblico non solo le proiezioni dei film in programmazione ma eventi con attori, registi e varie personalità del mondo dello spettacolo.

È il caso dell’incontro che si terrà domenica 25 febbraio alle ore 18.00 in occasione della proiezione del film Martedì e Venerdì, ultimo lavoro registico di Fabrizio Moro (nella foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale) e Alessio De Leonardis.

Alla proiezione del film assisteranno infatti i due registi e l’attrice protagonista Rosa Diletta Rossi che saranno presenti in sala.

Il film tratta un argomento di scottante attualità ovvero la condizione sempre più precaria di molti padri separati che non hanno modo di versare ogni mese le spese di mantenimento dei figli. Una riflessione sulla società contemporanea e la precarietà di molti lavoratori che si trovano a fare scelte disperate se capitano imprevisti.

