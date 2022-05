“Un Matrimonio perfetto” in scena al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento con una commedia dai ritmi scatenati al Teatro Moderno: da venerdì 6 a domenica 8 maggio andrà in scena Un Matrimonio Perfetto.

La pièce è tratta da un testo di Robin Hawdon, adattato e diretto da Matteo Vacca che ne è anche l’interprete principale, nel ruolo del promesso sposo Simone.

In un elegante albergo di campagna, la mattina delle nozze Simone si sveglia accanto a una sconosciuta, di cui non ricorda nulla né come l’ha incontrata né cosa sia successo la notte precedente.

Tra scambi di persona, tradimenti veri e presunti, bugie e colpi di scena imprevedibili riuscirà Simone, aiutato dall’amico e testimone di nozze Tommaso da una cameriera ucraina pettegola e una giovane ed eccentrica sarta, a sposare la bella Roberta?

Una commedia divertentissima che vedrà sul palco del Teatro Moderno accanto a Matteo Vacca: Giancarlo Porcari, Annalisa Amodio, Elisa Pazi, Francesca Baragli, Serena Ricci.

L’appuntamento

È per ben quattro repliche: venerdì 6 maggio alle ore 21.00, sabato 7 alle 17 e alle 21 e domenica 8 maggio alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it , chiamare il numero 0773 66 05 50 o collegarsi al portale Ciaotickets.