Fondi Music Festival: Matteo Cossu accompagnato da Bruno Canino in concerto

Nuovo appuntamento con il Fondi Music Festival: sabato 23 aprile si esibirà a Palazzo Caetani il violinista Matteo Cossu accompagnato al pianoforte dal Maestro Bruno Canino.

Il maestro Canino, classe 1935, tra i più celebri e apprezzati musicisti al mondo, accompagnerà il giovane ma pluripremiato talento di Matteo Cossu nel concerto Antico e Moderno, tra i più prestigiosi appuntamenti dell’edizione 2022 del Fondi Music Festival.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Banca Popolare di Fondi, della Regione Lazio e della Casa della Cultura ed è organizzata dalle associazioni Fondi Turismo, "Ferruccio Busoni" e "Sergej Rachmaninov" con la direzione artistica del Maestro Gabriele Pezone.

L’appuntamento

È dunque presso il Palazzo Caetani di Fondi sabato 23 aprile alle ore 20.30. per partecipare è gradita la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo fondimusicfestival@gmail.com

Il programma

J. S. Bach

Sonata per violino e clavicembalo n. 1 in Si minore BWV 1014

F. Schubert

Fantasia per violino e pianoforte in Do maggiore op. 159

S. Prokof’ev

Sonata per violino e pianoforte n. 2 in Re maggiore op. 94°