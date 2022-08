“A Tu per Tre”: risate, emozioni e tanto divertimento con Maurizio Casagrande a Formia

Risate, emozioni e tanto divertimento: questi gli ingredienti dello spettacolo che Maurizio Casagrande sta portando in giro per l'Italia anche quest’estate e che martedì 16 agosto fa tappa a Formia nell’area del Porticciolo Caposele.



“A Tu per Tre” ripercorre la lunga e brillante carriera dell’attore napoletano attraverso canzoni, aneddoti e racconti. Lo spettacolo ad ingresso gratuito sarà articolato in tre “momenti” veloci e leggeri che si amalgamano in una struttura omogenea. L’attore sarà accompagnato sul palco dalla pianista Claudia Vietri e dalla cantante Ania Cecilia. I tre daranno vita insieme ad un triangolo molto esilarante.

L’appuntamento

L’appuntamento è in programma alle 21.30 di martedì 16 agosto. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un apposito servizio di bus navetta per consentire a cittadini e turisti di poter raggiungere tranquillamente la location che ospiterà lo spettacolo. Il servizio prevede 6 corse per l’andata con partenze alle ore 20:00, 20:15, 20:30, 20:45; 21:00, 21:15, e 6 corse per il ritorno alle ore 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 24:00; 00.15. Il bus navetta sarà a disposizione anche per tutti gli alti eventi fino a settembre (qui tutte le informazioni).