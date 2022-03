Maxi Festa del Papà a Zoomarine

Una Festa del Papà in versione maxi, con tre generazioni a confronto. I papà entrano gratis al Parco, i figli diventano protagonisti di un torneo di calcio Balilla, i nonni ricevono un abbonamento omaggio per la nuova stagione. Ecco il programma di Zoomarine di sabato 19 marzo per festeggiare la giornata dedicata ai papà.

Per loro il Parco alle porte di Roma offre un biglietto di ingresso gratuito per tutta la giornata (a fronte di un biglietto acquistato on line con la promo Festa del Papà), così da godere delle dimostrazioni con gli animali e divertirsi con le attrazioni disponibili. Ed ancora: i papà riceveranno una foto ricordo per immortalare una giornata di spensierato relax ed un menù gratuito dedicato per un pranzo in compagnia nei ristoranti del Parco.

Ma le sorprese non finiscono qui. Zoomarine riserva uno speciale omaggio anche ai nonni che decideranno di accompagnare al Parco figli e nipoti: per loro un abbonamento omaggio alla stagione 2022, con l’opportunità di godere degli eventi e delle attrazioni di Zoomarine previsti per i prossimi mesi.

A completare la giornata anche una simpatica iniziativa sportiva, “Fai un gol con papà”, il primo torneo di calcio Balilla (organizzato in collaborazione con la Lega Italiana Calcio Balilla) dedicato ai papà e ai nonni. Un’occasione di fare squadra e divertirsi negli ampi spazi all’aperto di Zoomarine, il più grande Parco marino in Italia, una struttura che ospita oltre 400 animali immersi nel verde di un grande Giardino zoologico.