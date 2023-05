Merry Go Everywhere: una mandria di cavalli invade il Maggio Sermonetano

Prosegue il Maggio Sermonetano che nei fine settimana porta nello splendido borgo medievale pontino spettacoli dal vivo, musica, cultura e arte.

All’interno del ricco programma dell’ultimo fine settimana della manifestazione arriva una originale e significativa iniziativa itinerante che ha mosso i primi passi a Roma, ora passa per Sermoneta, e poi proseguirà il suo cammino per tutta Italia: si tratta di Merry Go Everywhere un’opera collettiva creata dagli Artisti di Montemario per la ricorrenza delle Giornate Basagliane.

Una serie di cavalli realizzati con vari materiali e di diverse dimensioni che sono un omaggio a Marco Cavallo, il cavallo di legno e cartapesta creato dal coreografo Giuliano Scabia e dall’artista Vittorio Basaglia che il 25 febbraio 1973 buttò giù il muro del manicomio di Trieste e portò all’attenzione di tutti le terribili condizioni dei pazienti degli ospedali psichiatrici, rivendicando i loro diritti, il riconoscimento della loro dignità e il diritto a ricevere le cure più adatte alle varie patologie.

Dunque una mandria di cavalli invaderà il borgo medievale di Sermoneta. Queste opere sono nate durante un laboratorio tenuto dall’artista e scenografa Ilaria Sartini e curato dall’antropologa Dafne Crocella. Partendo dall’idea della giostra di cavalli che gira in tondo, i mesi di progetto hanno permesso agli artisti di differenziarsi e creare ognuno il proprio cavallo nella più totale libertà di espressione e grazie all’accettazione della libertà di scelta di ciascun essere umano.

Domenica 28 maggio dunque, arrivando alla Loggia dei Mercanti ci si potrà imbattere in simpatici cavalli, simboli potenti di un percorso di inclusione e ricerca di libertà.

I cavalli in mostra: Scheggia di Ilaria Sartini, Cavallina Felice di Paola Marinelli, Scacco Matto di Triana Ariè, Vento Sciroccato di Daniela Di Mase, Maledetto Cavallo Maledetto di Lola Poleggi, Libero di Mirella Rossomando e Je M'Accuse di Simona Petitto.