Messe in spiaggia a Minturno

Orario non disponibile

Quando Dal 31/07/2022 al 19/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Come è ormai tradizione ogni estate, tornano le Messe in Spiaggia che la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire di Minturno organizza presso gli stabilimenti balneari per agevolare residenti e turisti che durante le vacanze vogliono seguire i precetti religiosi senza lasciare il luogo di villeggiatura.

Le messe al tramonto si terranno per tutto il mese di agosto in una località diversa, mentre in Chiesa seguiranno i seguenti orari: nei giorni feriali alle 19.00, escluso il mercoledì, nei giorni festivi sono alle ore 9.00, 11.00 e 19.30.

Il calendario delle messe in spiaggia:

domenica 31 luglio

ore 20.30 Lido Marina Beach

domenica 7 agosto

ore 20.30 Camping Golden Garden

giovedì 11 agosto

ore 19.30 9° Festa del Levante

Piazza Giorgio Bassani (non c’è Messa in parrocchia)

domenica 14 agosto

ore 20.30 Camping Arizona

lunedì 15 agosto

ore 12.00 Camping Marina

ore 20.30 Camping Chalet Azzurro

venerdì 19 agosto

Ore 19.30 Residence Lido il Ragno

(non c’è Messa in parrocchia)