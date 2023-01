Al Teatro Moderno va in scena “I Mezzalira – Panni Sporchi Fritti in Casa”

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno con lo spettacolo “I Mezzalira – Panni Sporchi Fritti in Casa” che andrà in scena in ben quattro repliche da venerdì 20 a domenica 22 gennaio.

Giovanni Battista Mezzalira, detto Petrusino, è il “piccolo” di casa nonché il narratore della storia della sua famiglia: attraverso i suoi ricordi si scopriranno luci e ombre dei Mezzalira. Diventato adulto ricorderà certi episodi del passato e scoprirà di non essere il solo ad aver custodito per tanti anni un segreto.

Una famiglia qualsiasi, come molte non proprio perfetta, che lo spettatore potrà osservare, come se guardasse dal buco di una serratura.

Un quadro tragicomico, che ai toni della commedia brillante inframezza le tinte fosche del giallo e del thriller, che vede in scena Agnese Fallongo (che è autrice del testo), Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti diretti da Raffaele Latagliata.

L’appuntamento

È venerdì 20 gennaio alle ore 21.00, sabato 21 alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 22 gennaio alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 66 05 50, e il sito del Teatro Moderno.