Mi sa di buono: festa della salsiccia di Monte San Biagio

Un appuntamento imperdibile per i buongustai, torna per la sua II edizione Mi Sa di Buono la manifestazione, organizzata dall’Associazione Wake Up, che celera uno tra i prodotti tipici pontini più amati e conosciuti: la salsiccia di Monte San Biagio, altrimenti conosciuta come la Salsiccia Monticelliana.

Una ricetta della tradizione, praticamente immutata nei secoli, che viene riproposta in degustazione per due giorni di festa, divertimento e cultura nel centro storico di Monte San Biagio.

Sabato 18 e domenica 19 marzo per le vie del centro ci saranno: musica dal vivo, mostre di pittura e fotografia, spettacoli folkloristici, mercatino dell’antiquariato e visite guidate a cura del centro anziani del paese.

Si potrà seguire un vero e proprio percorso enogastronomico tra gli stand dei prodotti tipici locali posti nei suggestivi vicoli nel cuore di Monte San Biagio.

L’appuntamento

È per sabato 18 e domenica 19 marzo a Monte San Biagio. È possibile parcheggiare presso la stazione ferroviaria e avvalersi del servizio navetta per raggiungere il centro storico.

Il programma degli eventi

Sabato 18 marzo

ore 16:30 Convegno "Borghi e tradizioni" presso Biblioteca Comunale

ore 18:00 Inizio manifestazione con inaugurazione e apertura stand gastronomici a cura dei macellai del paese e apertura stand artigianali

a partire dalle ore 21:00

Intrattenimento musicale in tutto il centro storico con: Back To The Groove, Alex & Dem, Alchemy Tribute Nomadi

Domenica 19 marzo

ore 11:00 Apertura stand gastronomici

ore 11:30 Inaugurazione mostre di pittura e fotografia

ore 15:00 Intrattenimento per bambini a cura di "A tutto Tondo"

Visite guidate a cura del Centro Anziani

a partire dalle ore 18:00

Intrattenimento musicale in tutto il centro storico con Dj Set