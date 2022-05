Mia Indimenticabile Consorte torna protagonista nel racconto del territorio

Orario non disponibile

Il libro “Mia indimenticabile Consorte … La Grande Guerra dei Bassianesi” torna a essere uno strumento per parlare della storia del territorio e in particolare di come la Comunità di Bassiano ha vissuto la Grande Guerra tra povertà, privazioni e l’allontanamento dei cari arruolati.

L’autore Massimo Porcelli, dopo un lungo lavoro di ricerca presso archivi pubblici e privati, e prendendo come leitmotiv le lettere che suo nonno Antonio scriveva a sua nonna dal fronte, ha raccontato con pathos la vita e le tragiche morti dei giovani in guerra e quella di donne, bambini e anziani che rimanevano a casa a fare i conti con la miseria, la paura e la solitudine.

Ben tre gli appuntamenti in programma: uno all’interno della rassegna Il Maggio dei Libri presso la Biblioteca comunale “Adriana Marsella” di Cisterna, durante il quale Massimo Porcelli sarà affiancato dall’attrice Amalia Avvisati e insieme leggeranno alcuni passi del libro.

Gli altri due appuntamenti della mini rassegna “Il passato … è servito …(?)”, che un taglio più conviviale, si svolgeranno infatti in altri contesti: il 6 maggio presso il Caffè DiVino di Borgo San Donato, dove Porcelli sarà affiancato da Maurizio Pacini, nativo del Borgo al podere 66 dell’Università Agraria di Bassiano, già ente gestore di quelle terre della famiglia Caetani concesse in uso civico alla comunità bassianese.

E poi venerdì 13 maggio alle ore 18.30 presso il locale “Lavori in corso” a Latina, in questo caso insieme a Massimo Porcelli dialogherà col pubblico Pierluigi Felli, prolifico scrittore di Latina con all’attivo 50 romanzi e 8 raccolte di racconti. Durante emtrambi questi due incontri, a chi acquisterà il libro sarà offerto un aperitivo da gustare con l'autore e i suoi ospiti.