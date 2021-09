A Cori Giancarlo Loffarelli presenta “Michelangelo Caravaggio Pittore”

Ultimo appuntamento della rassegna letteraria che ha animato le domeniche di settembre a Cori quello del 26 settembre alle ore 17.00 presso il Chiostro di Sant’Oliva.

Un incontro di grande interesse culturale e artistico che vedrà Giancarlo Loffarelli presentare il suo ultimo libro Michelangelo Caravaggio Pittore, pubblicato da Porto Seguro Editore.

Dopo lunghe ricerche durate ben cinque anni e quasi uno dedicato alla stesura del testo, Loffarelli è pronto a condividere i suoi studi col pubblico presentando un romanzo che ripercorre, senza alcun intento di cronaca, la turbolenta vita di Michelangelo Merisi. Al centro del libro l’uomo e l’artista, tutti i personaggi che ha frequentato dai grandi mecenati agli ecclesiastici, dalle prostitute che gli facevano da modelle ai loschi figuri in cui si è imbattuto più volte. Un romanzo trascinante che rende merito a uno tra i maggiori pittori di tutti i tempi.

Giancarlo Loffarelli è scrittore e regista. È autore di testi teatrali premiati in diversi concorsi, rappresentati in tutta Italia e tradotti in diverse lingue e di svariati romanzi come Lo scrigno (2005), C’è del muschio in Terza A (2014), Mezzi fucili (2017).

Accanto all'autore, sarà presente Paolo Fantini, assessore alla Cultura del Comune di Cori.

L’appuntamento

È dunque presso il Chiostro di Sant’Oliva a Cori domenica 26 settembre alle ore 17.00.