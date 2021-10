Micol Arpa Rock in concerto al conservatorio di Latina

All’interno della rassegna "Respighi in musica e arte contemporanea" ospitata presso il conservatorio "O. Respighi" di Latina arriva il concerto di Micol Arpa Rock.

Già in città e nelle vicinanze per l’apertura dei concerti di artisti del calibro della PFM e Manu Chao, l’arpista torna a Latina per un concerto da solista che si terrà nell’auditorium Roffredo Caetani del conservatorio.

Un concerto che proporrà al pubblico degli arrangiamenti del tutto personali di grandi classici del rock: dai Led Zeppelin a David Bowie, da Bruce Springsteen ai Beatles e molti altri ancora, vista la sede non mancheranno anche brani tratti dal repertorio classico.

Micol Picchioni in arte Micol Arpa Rock si diploma a soli diciotto anni col massimo dei voti, presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Scelta come prima arpa dal Maestro Riccardo Muti per l’Orchestra Luigi Cherubini, è prima arpa nell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole e nell’Orchestra Giovanile del Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato attivamente con l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, l’Orchestra Italiana del Cinema (con sede a L’Aquila), l’Ensemble di Musica Contemporanea diretta dal Maestro Tonino Battista e scelta dal Maestro Joe Hisaishi (compositore per i film di T.Kitano) come unica esponente italiana nel Tour che ha toccato i principali Teatri del Giappone. Dopo un percorso classico durato dieci anni, Micol si approccia all’Arpa Celtica adattandola alla tecnica dell’arpa classica con una particolare attenzione nell’uso virtuosistico delle levette. Micol crea un repertorio personale arrangiando i brani che hanno fatto la storia del Rock venendo immediatamente apprezzata dalla critica musicale rock.

Inizia cosi un percorso solista che la vede protagonista nell’ambiente Pop-Rock, dove si impone come novità nel campo musicale strumentale. Vince concorsi, partecipa a importanti festival e programmi televisivi, va in tour con grandi artisti internazionali, porta a casa un sold out all’Auditorium Parco della Musica nel 2018.

L’appuntamento

È per giovedì 14 ottobre alle ore 18.00 presso l’auditorium Roffredo Caetani del conservatorio O. Respighi di Latina. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@conslatina.it

