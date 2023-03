Alla Casa di Quartiere di Via Milazzo un incontro per scoprire la storia sociale e comunitaria di Latina

Si parla della storia di Latina, quella dei borghi e dei quartieri, quella che non si trova nei manuali scolastici, ma che racconta l’operato di donne e uomini che hanno vissuto quei luoghi e contribuito a creare la città che è oggi. Microcosmi Latinensi è l’iniziativa, ospitata presso la Casa di Quartiere di via Milazzo, nell’ex asilo di Campo Boario, che si terrà sabato 18 marzo alle ore 18.00.

La storia della città raccontata attraverso tre libri editi dalla Casa Editrice Atlantide così impegnata nel raccogliere le testimonianze del passato del capoluogo pontino: “Terra pontina podere 599” di Carla Zanchetta, “Il fuoco della Casba. Echi dal quartiere Nicolosi” di Adriana Marucco e “Una parrocchia in uscita. San Francesco d’Assisi Latina 1969-2021” a cura dell’Istituto di scienze umane e sociali (Isus), a nome del quale parlerà Cristina Rossetti.

Dal primo quartiere della città, oggi chiamato Nicolosi, passando per Piccarella, periferia disordinata negli anni negli anni ’50-’60, con la chiesa di San Francesco punto di riferimento diventato poi quartiere popoloso di Latina, fino ad arrivare ai borghi con i caratteristici poderi dove vivevano i coloni arrivati in territorio pontino per la bonifica.

Un racconto che parla della storia sociale della comunità latinense tra passato e presente: fatta di famiglie come i coloni veneti Zanchetta, o la famiglia Tempera tra i primi ad abitare alle case popolari del Nicolosi, o di chi è emigrato a Latina nel periodo del boom economico. Un racconto dal quale traspare l’amore per la terra pontina, che ancora fatica a trovare una sua identità, ma che in quell’amore può costruirne una.

Insieme alle autrici dei volumi Adriana Marucco, Cristina Rossetti e Carla Zanchetta, interverranno Alessandro Cirilli, dell’associazione Primavera di Legalità, impegnato anche nella Casa di Quartiere e Dario Petti, della Atlantide editore, che modererà l’incontro.

L’evento, che gode del patrocinio della Regione Lazio, è organizzato dalla casa editrice Atlantide, dalla libreria Tutto Scuola Sicconi, dall’associazione Primavera di Legalità, dalla Casa di Quartiere di via Milazzo e dal comitato Latina Nord.

L’appuntamento

È per sabato 18 marzo presso la Casa di Quartiere di Via Milazzo a Latina alle ore 18.00, l’ingresso è libero.