Mikko “Gunu” Karjalainen Italian 4tet in concerto a Latina

Un nuovo appuntamento della rassegna invernale della 52nd Jazz: domenica 12 febbraio il Geena di Latina ospiterà il Mikko “Gunu” Karjalainen Italian 4tet.

Il Mikko “Gunu” Karjalainen Italian 4tet nasce con l’incontro del trombettista finlandese Mikko Karjalainen e il giovane batterista italiano Alessandro D’Anna. Dopo una lunga collaborazione i due hanno deciso di creare un proprio progetto unendosi ad Andrea Rea al piano e Daniele Sorrentino al contrabbasso.

A partire dalle 18.00 il quartetto proporrà musiche originali composte da Karjalainen e vari successi del repertorio americano classico.

Mikko Karjalainen è uno dei più grandi trombettisti della scena finlandese. Chiamato "Gunu", in Nord Europa ovvero "Presidente" per la sua importante carriera come trombettista e turnista in giro per il mondo, è anche uno degli artefici del finlandese Pori Jazz Festival, uno delle più importanti kermesse musicali del circuito internazionale; inoltre è un componente ufficiale delle finlandesi UMO Orchestra.

Andrea Rea, classe ’83, è un talentuoso pianista. Nel 2007 vince il Prestigioso premio internazionale “Massimo Urbani” PIMU 11 . Nel 2010 partecipa alle fasi finali del “Martial jazz Piano Competition”, a Parigi. Negli ultimi anni viene chiamato a collaborare a numerose rassegne e festival nazionali e internazionali di jazz. Vanta numerose e prestigiose collaborazioni con musicisti del panorama internazionale.

Daniele Sorrentino a soli 4 anni inizia a studiare violino. Diventa compositore e arrangiatore anche di musica leggera, ma improvvisamente, dopo aver assistito a un concerto di Herbie Hancock con Dave Holland, decide di intraprendere lo studio del contrabbasso e lo fa seguendo i corsi del Maestro Gianluigi Goglia e i seminari del di Dino Massa. Inizia numerose esperienze con vari gruppi jazz che gli permettono di confrontarsi con alcune tecniche e conoscenze musicali. Partecipa a varie trasmissioni televisive con la Big Band diretta dal Maestro Lorenzo Hengeller.

Alessandro D’Anna, giovanissimo batterista jazz, ha studiato batteria con Victor Lewis, Gregory Hutchinson, Jeff Ballard, Mark Guliana, Gianni Di Renzo, John Wooton e Fabrizio Sferra. Diplomato presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma in Composizione Classica e Didattica della Musica (laurea magistrale). Dal suo arrivo sulla scena nazionale, nel 2012, ha subito mostrato un talento straordinario che gli ha già permesso di collezionare molte importanti collaborazioni con jazzisti internazionali di tutto il mondo.

Come sempre, durante il concerto si potranno ammirare le opere dell’artista Roberta Modena, una figura emergente del territorio pontino che propone una serie di opere pop. I suoi soggetti preferiti sono star del cinema, arte e della musica.

L’appuntamento

È per domenica 12 febbraio alle ore 18.00 al Geena di Latina. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero Whatsapp 350 1843609 oppure il sito della 52nd Jazz.