Riparte Milagro all’Arena Cambellotti: in scena Infanzia Felice. Una Fiaba Per Adulti

Torna la rassegna estiva Milagro, organizzata da ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio che porta presso l’arena del Museo Civico Duilio Cambellotti talenti di fama nazionale e talenti pontini.

Ad aprire la manifestazione, che prevede otto spettacoli dal 26 luglio al 12 agosto, ci sarà Antonella Questa autrice e protagonista di Infanzia Felice. Una Fiaba Per Adulti.

Seguendo il filo della sua ricerca sulla natura delle relazioni umane, Antonella Questa focalizza la sua attenzione in questo spettacolo sull’educazione nell’infanzia e muove le sue riflessioni a partire dal libro “Pedagogia Nera” una raccolta di saggi pedagogici redatti a partire dal ‘Seicento fino ad arrivare ai primi anni del secolo scorso a cura di Katharina Rutschky.

Oggi le cose sono molto cambiate, non ci sono più cattedre rialzate, bacchettate sulle mani, botte dei genitori e Antonella Questa intraprende un viaggio alla scoperta della scuola di oggi, per comprendere certe dinamiche del tutto moderne, attraverso le vicende di una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra azzurra come il mare, che sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti.

L’appuntamento

È per martedì 26 luglio alle ore 21.00 presso l’Arena del Museo Cambellotti di Latina. Per informazioni e prevendite è possibile contatta i numeri 39254075008 oppure 3292068078 o consultare il portale Ciaotickets.