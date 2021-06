MiniTrekking al San Benedetto: tra attività produttive e osservazione delle stelle

Due giorni alla scoperta dell’Istituto San Benedetto di Latina che diventano una visita guidata alle attività produttive durante le quali i ragazzi vengono edotti alle pratiche che rendono il nostro territorio ormai meta di turismo enogastronomico.

Nelle mattinate del 25 e 26 giugno, seguendo l’itinerario "La Via del Latte" si potranno scoprire le tecniche di allevamento e produzione, fino alla trasformazione casearia, passeggiando tra le aree coltivate.

La passeggiata sarà preceduta da una ricca colazione a base di prodotti realizzati all’interno dell’Istituto e si concluderà con una degustazione di yogurt e formaggi, sempre di produzione propria.

La giornata non finisce qui, per tutti coloro che vorranno tornare la sera del 25 giugno, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia un incontro per conoscere gli strumenti elettro-meccanici 3D, usati per parlare di astronomia, osservare le postazioni tematiche (il sistema solare, le stagioni, la luna…), e utilizzare i telescopi per osservare la volta celeste affiancati da operatori competenti.

L’ingresso è aperto a tutti ma nel rispetto delle norme anti COVID-19 occorre prenotare compilando un modulo disponibile sul sito della scuola. È consigliabile indossare scarpe da trekking.

L’appuntamento

È per venerdì 25 e sabato 26 giugno la mattina a partire dalle 8.00, e la sera del 25 giugno a partire dalle 21.00 presso l’Istituto San Benedetto.

Il programma della mattinata:

ore 8:00/9:00

accoglienza partecipanti nel piazzale antistante l'Istituto, registrazione

ore 9:00

incontro con gli accompagnatori in Piazzetta Europa; possibilità di una ricca colazione à la carte con caffè, cappuccino, muffin, cornetti, torta di ricotta del San Benedetto.

ore 9:30

partenza itinerario: “LA VIA DEL LATTE” tragitto di facile percorrenza nella scuola/azienda, dall'allevamento e produzione, alla trasformazione casearia, attraversando le coltivazioni dell'azienda agraria

ore 11:30

rientro presso la Piazzetta Europa; degustazione yogurt e formaggi negli stand espositivi; saluti finali



Il programma della sera del 25 giugno:

ore 21:00

percorso con strumenti didattici

ore 21:30

osservazione al telescopio

ore 21:50/22:00

"LA VIA LATTEA" passeggiata tra le stelle

ore 22:30

conclusione

