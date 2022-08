Minturno Musica Estate 2022 al via la 16 edizione del festival

Dopo due anni di stop, torna un appuntamento ormai tradizionale dell’estate minturnese: Minturno Musica Estate 2022.

La manifestazione, inserita nella programmazione dei festeggiamenti in onore della santa patrona Maria SS. Delle Grazie, è giunta alla sua 16° edizione e porta nella città di Minturno personaggi di fama nazionale e internazionale in un turbine di spettacolo e musica.

L’evento è patrocinato dall’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), dal Comune di Minturno, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo. La serata sarà seguita in diretta anche da Radio Italia anni 60 e da Gold TV – Lazio TV .

Il festival, con la direzione artistica di Pasquale Mammaro, si terrà mercoledì 31 agosto a partire dalle ore 21.00 in piazza Portanova e vedrà ospiti personaggi del calibro di Orietta Berti, Riccardo Fogli, la Little Tony Family, Davide De Marinis, le Deva, The Super 4 e Michele Zarrillo. E ancora: la Bottega dell’Arte (che a Minturno ritorna dopo tanti anni celebrando la reunion del gruppo), Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini, Paolo Vallesi, Lino Barbieri con la sua comicità e la poliedrica Emanuela Aureli con i suoi mille personaggi. Ma non finisce qui, i nomi di altri protagonisti verranno svelati all’ultimo momento.

Anche quest’anno sarà assegnato il Premio speciale Minturno d’Autore 2022 che quest’anno andrà a Marco Rettani, produttore discografico, scrittore e paroliere, fondatore dell’etichetta Dischi dei Sognatori. Riceveranno il Premio A.F.I anche Michele Zarrillo che festeggia i 40 anni di Una rosa blu e Riccardo Fogli che festeggia i 40 anni di Storie di tutti i giorni.

Il Premio speciale A.F.I. alla carriera sarà assegnato a Rettore, direttamente dal Presidente Sergio Cerruti. L’Orchestra sul palco, rigorosamente dal vivo è diretta dal M° Michele Pecora.

L’appuntamento

È dunque a Minturno mercoledì 31 agosto a partire dalle 21.00. L’ingresso è gratuito.