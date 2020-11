Notte Europea dei Ricercatori a Minturno: MEETmeTONIGHT “Ricercatori dell'Appia perduta”

Anche il team di studiosi dell’area archeologica Antica Minturnae partecipa alla “Notte Europea dei Ricercatori” - iniziativa della Commissione Europea volta ad avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca - nell’ambito del progetto MEETmeTONIGHT (#MMT20), promosso da diversi atenei italiani tra i quali l’Università degli Studi di Cassino.

Il progetto prevede la creazione di un portale, presentato in conferenza stampa a distanza il 20 novembre (su Google Meet ) nel quale ci sarà uno spazio dedicato ai lavori che si stanno svolgendo proprio in questo periodo presso l’area archeologica Antica Minturnae. Il portale sarà arricchito da brevi video divulgativi trasversali a molte discipline e calibrati per diversi livelli di scolarizzazione, che saranno fruibili per l'intero anno scolastico dagli studenti di tutte le età, dalle loro famiglie e da tutti i citizens. Un aiuto concreto alla scuola.

In questi mesi lo scavo archeologico condotto in questi mesi nell’area del castrum di Minturnae ha portato alla riscoperta di tracce importantissime del passato della città, tra le quali spicca un tratto di via Appia fino ad oggi rimasto sepolto. Le attività di scavo sono state supportate da una costante azione di comunicazione che ha permesso di raccontare le diverse fasi di lavoro e così diffondere, già a cantiere aperto, i primi risultati frutto della ricerca, anche attraverso una serie di videoracconti pubblicati sul canale Youtube dedicato e sulla pagina Facebook Antica Minturnae.

Il team di Antica Minturnae

direttore: Giovanna Rita Bellini

archeologi coordinatori: GianMatteo Matullo, Giovanni Murro

archeologi: Luisa Di Pastena, Laura Di Siena, Mauro Treglia, Valentino Vitale

restauratori: Emiliano Africano, Valeria Bruschi, Alessandra De Natale, Enrico Montanelli, Mario Signorelli

rilevatori: Gabriele Monastero, Simona Consigli, Davide Pagliarosi, Valerio Spaccini

comunicazione: Fabio Autore, Chiara Bocchino

