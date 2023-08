A Sabaudia torna Moda Media, giornalisti in passerella per beneficenza

Anche quest'anno il giornalismo incontra lo spettacolo e la solidarietà: a Sabaudia torna infatti Moda Media – Giornalisti in passerella. A distanza di 5 anni le penne pontine, unite per una buona causa, sfileranno di nuovo sul palco per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

L’appuntamento, giunto all’VIII edizione, è per sabato 26 agosto in piazza del Comune dalle 21.30. La manifestazione, ideata da Ebe Pierini nel 2006, è organizzata dall’Assessorato Cultura Turismo e Spettacolo, con la collaborazione della Pro Loco di Sabaudia.

Ventisei giornalisti pontini per una sera lasceranno redazioni, microfoni, radio, video e siti web per cimentarsi con un'attività lontana anni luce dai loro impegni quotidiani: una sfilata. Da professionisti della comunicazione a “media models”. Con coraggio, sfrontatezza hanno deciso di mettersi in gioco per dimostrare che oltre le penne c’è di più. Ci sono la tenacia di sapersi cimentare in un’attività lontana dalla loro, la presunzione di saper affrontare il pubblico in una nuova veste e di parlare alla gente non più attraverso le notizie ma attraverso gli abiti.

Il tutto per versare una goccia nel mare della solidarietà e per acquistare materiali per il Punto di Assistenza Territoriale di Sabaudia e per dare un aiuto per l’acquisto della nuova autoambulanza della Croce Azzurra.

I giornalisti-modelli sfileranno indossando un abito a tema per la loro sfilata iniziale. Le giornaliste poi porteranno in passerella le creazioni di Verusca Neroni. Seguirà poi un momento moda dedicato al 90° anniversario della posa della prima pietra di Sabaudia che è stato festeggiato il 5 agosto. In conclusione i giornalisti indosseranno gli abiti da sposa di Verusca. Le acconciature saranno affidate a Katya e Titta di “Ssstyle 3 T” ed al loro staff. Il trucco sarà opera di “Estetica Ester” di Ester De Bellis.

Ad arricchire la serata ospiti d’eccezione i Big Soul Mama, gruppo gospel e soul di Latina diretto da Roberto Del Monte e l’imitatore Gigi Vigliani. La serata si concluderà, a mezzanotte, come ormai da tradizione, con un meraviglioso spettacolo piromusicale a basso impatto acustico.

È possibile prenotare i biglietti, per un posto riservato a sedere, con un contributo volontario a partire da € 5.00 presso la Pro Loco di Sabaudia in piazza del Comune, fino ad esaurimento dei posti.