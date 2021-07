Molecole: a Cori il festival dello spettacolo dal vivo

All’interno del ricco programma di eventi Restate a Cori 2021 arriva il festival dello spettacolo dal vivo Molecole ospitato presso il Teatro Comunale Luigi Pistilli di Cori e a cura di MOBilitazioni artistiche.

Una prova generale prima della riapertura ufficiale del teatro che, come tutti i luoghi della cultura nell’ultimo anno, è stato chiuso per lungo tempo e ora riprende le sue attività con la nuova direzione artistica di Marianna Cozzuto, presidente di MOBilitazioni Artistiche.

Il festival si svolgerà dal 30 luglio al 1 agosto nella splendida cornice di Piazza Sant’Oliva: tre appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico più variegato: il 30 luglio aprirà il festival lo spettacolo “Poubelle” con Luca Lombardo per la regia di Augusto Fornari (regista che negli ultimi anni abbiamo potuto apprezzare al cinema) adatto a grandi e piccini; sarà poi il turno di Clara Galante e Claudio Farinone in “La Polvere del Mondo” spettacolo di musica e teatro in cui si riassapora il sound del periodo post bellico mentre si svela un personaggio femminile dalla grande personalità, quello di Irene Brin. La conclusione della tre giorni di teatro è affidata a Le PolisPapin, che divertiranno e coinvolgeranno in una lezione sull’arte di amare con grande gusto e ironia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 328 56 79 035.

Il programma degli spettacoli

Venerdì 30 luglio ore 21:30

Poubelle - La magia oltre ogni immaginazione

Poubelle, che tradotto dal francese significa “Rifiuti”, è un One Man show scritto da Luca Lombardo insieme al noto attore e regista Augusto Fornari che ne firma anche la regia.

In questa versione teatrale Luca Lombardo sfodera tutte le sue doti di mago, clown, trasformista fantasista, per raccontare la storia della sua vita, fatta anche di grande scelte come quella di abbandonare la carriera militare per andare a lavorare in un circo. Spettacolo ricco di magia, trasformismo (25 cambi d’abito rapidissimi), visual comedy, è adatto per tutta la famiglia. Accattivante, dissacrante, coinvolgente, magico, poetico sono gli aggettivi che più si addicono a questo surreale spettacolo dove il pubblico è parte integrante del copione. Dopo averlo visto sarà difficile non “volare”con la fantasia…

Il costo del biglietto è di €20.

Le famiglie con almeno 2 adulti e 1 bambino pagheranno il biglietto ridotto di €10 per 8 minori di 12 anni.

Sabato 31 luglio ore 21:00

La polvere del mondo

spettacolo di musica e teatro dedicato ad Irene Brin

Clara Galante interpreta una delle voci femminili più cosmopolite del secondo dopoguerra, Irene Brin (1914 – 1969). All'anagrafe Maria Vittoria Rossi, giornalista brillante, editorialista, traduttrice, scrittrice, intellettuale, gallerista, è icona e modello di emancipazione femminile in Italia e nel mondo.

Clara Galante, accompagnata dalla musica di Claudio Farinone, racconta in musica un’originale biografia, il microcosmo di intelligenza e gentilezza che questa donna incarnava molto bene.

Il costo del biglietto è di €15.

Domenica 1 agosto ore 21:00

Maestre d’amore

uno spettacolo tratto da “Ars Amatoria” e “Remedia Amoris” di Ovidio

Maestre d’Amore, sperimentato in prima battuta come reading a due voci che propone una sorta di decalogo tratto dall’Ars Amatoria di Publio Ovidio Nasone, è oggi diventato uno spettacolo comico, ma raffinato dove le attrici giocano ad interpretare delle maestre, sapienti divulgatrici del Sommo Ovidio.

Uno spettacolo ironico, a tratti graffiante, volutamente ammiccante e sorprendentemente contemporaneo.

“Maestre d’Amore” vanta una serie di canzoni e gingle appositamente creati dall’attrice e musicista Francesca Pica, tra cui “Il coccodrillo egizio” che non manca di appassionare ed incuriosire ogni singolo spettatore.

Il costo del biglietto è di €15

