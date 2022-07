Montenero Rock Festival: a San Felice il rock italiano

Orario non disponibile

Alle porte di San Felice Circeo ci si appresta a vivere tre giorni dedicati al rock con il Montenero Rock Festival.

Presso l’area La Torre da sabato 30 luglio a lunedì 1 agosto si potrà cantare e ballare sulle note del rock italiano e trovare ristoro nell’area food.

Si parte sabato 30 luglio con Fede Poggipollini, chitarrista di punta di Ligabue e Litfiba, diventato poi solista anche come cantautore. Poggipollini sarà affiancato dalla sua band The Crumars (Alberto Linari alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria e Giorgio Santisi al basso), che si esibiranno proponendo le canzoni del suo album da solista, Nero.

Domenica 31 luglio sarà la volta dei Viver Vasco, tribute band di Vasco Rossi, e di Vince Pastano, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano, che dal 2005 collabora con Luca Carboni, mentre dal 2014 è anche uno dei chitarristi della band di supporto a Vasco Rossi.

Gran finale lunedì 1 agosto con la tribute band dei Maneski, i Moonskin: band romana come i propri idoli, che ripropone i grandi successi di questo grande fenomeno musicale scoppiato in questi anni imitandone anche il look.

L’appuntamento

È dunque a Borgo Montenero presso l’area La Torre dal 30 luglio al 1 agosto, l’ingresso è libero.