Montenero Summer Village: ottima musica e buon cibo tutte le sere

Dopo l’anteprima della Sagra dello Zucchino, parte la stagione di eventi del Montenero Summer Village, promossa dal Comune di San Felice Circeo e sostenuta da OTOVISION Vista & Udito | Occhiali e Apparecchi Acustici.

Dal 5 luglio al 1° settembre si terranno ben 43 giorni di concerti, stand enogastronomici, eventi e divertimento per grandi e piccini.

Tanti i concerti: ogni sera sul palco del Montenero Summer Village si esibiranno artisti di caratura internazionale e Tribute Band certificate, tra questi il 17 luglio farà tappa a San Felice anche gli Heroes and Monster, rock band formata da tre mostri sacri della musica rock internazionale, ovvero Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence e Todd Kerns, bassista e voce di Slash e Myles Kennedy con The Conspirators.

Non mancheranno divertimento per i più piccoli e intrattenimento per tutti i gusti, oltre a ottimo cibo e da bere.

L’appuntamento

È tutte le sere dal 5 luglio al 1° settembre a Borgo Montenero, San Felice.

Il programma del Montenero Summer Village

5 luglio

Fabrizio Canta Max - Max Pezzali Tribute

6 luglio

Negramaro - Negramaro Tribute

7 luglio

Pensieri Positivi - Jovanotti Tribute

12 luglio

Diana - Cover Band 360

13 luglio

Live

14 luglio

Sismica - Reggaeton, Dance, Latin, Pop

17 luglio

Heroes And Monsters - Stef Burns, Will Hunt & Todd Kerns

18 luglio

Club Mario - Ligabue Tribute Band

19 luglio

Bad Romance - Lady Gaga Tribute Band

20 luglio

Musicando

21 luglio

Big Ones - Aerosmith Tribute Band

26 luglio

Black Ice - Ac/Dc Tribute Band

27 luglio

Breathe Floyd - Pink Floyd Tribute Band

28 luglio

Moonskin - Maneskin Tribute Band

1 agosto

Higher Power - Coldplay Tribute

2 agosto

Rubbish - Oasis Tribute Band

3 agosto

Mood Inside - Depeche Mode Tribute Band

4 agosto

Queenmania - Queen Tribute Band

8 agosto

2000 Rock Party

9 agosto

La Vita A 30 Anni - Format Dance

10 agosto

Achtung Babies - U2 Tribute Band

11 agosto

Abba Dream - Abba Tribute Band

12 agosto

Thriller Night - Michael Jackson Tribute

13 agosto

Glittering Minds - Simple Minds Tribute

14 agosto

The Village

15 agosto

Voglio Tornare Negli Anni 90

23 agosto

Formula N - Nomadi Tribute Band

24 agosto

La Mia Bertè - Loredana Bertè Tribute

25 agosto

Io Canto Massimo - Massimo Ranieri Tribute

29 agosto

I Maltesi - Fabrizio De Andre Tribute

30 agosto

Califano - Tribute

31 agosto

Renatorino - Renato Zero Tribute

1 settembre

Xverso - Tiziano Ferro Tribute